Henrik Ingebrigtsen nektar å gje seg trass plagene: Vil halde på i fem år til

Han har lagt til rette for Jakob i heile år. Veslebror har sanka inn den eine medaljen etter den andre med storebror Henrik Ingebrigtsen (31) på tribunen. No er tida kome for at Henrik skal prioritere seg sjølv.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden