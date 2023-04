Lampard tilbake i Chelsea – blir manager ut sesongen

Klubbhelten Frank Lampard (44) tar over Chelsea resten av sesongen, etter sparkingen av Graham Potter.

RETUR: Frank Lampard skal trene Chelsea for andre gang.

– Jeg er takknemlig for at de har valgt å gi meg sjansen. Jeg har tro på meg selv, og det er mye talent i troppen vår, sier Lampard på en pressekonferanse.

Sist søndag fikk Potter sparken etter lørdagens 0–2-tap for Aston Villa. Tirsdag styrte Bruno Saltor Chelsea i 0–0-kampen mot Liverpool, mens Frank Lampard satt på tribunen. Skjærtorsdag bekrefter Chelsea at Lampard vil lede blåtrøyene ut våren.

– Selvsagt er det overraskende. Det har vært mange endringer i Premier League denne sesongen, svarer Lampard på spørsmål om hvordan det var å få telefonen om en mulig retur.

Lørdag er det Premier League-oppgjør mot Wolverhampton, mens onsdag venter den viktige Champions League-kvartfinalen borte mot regjerende mester Real Madrid.

– Jeg er ikke naiv. Real Madrid er en stor klubb og et fantastisk lag. Men jeg gleder meg til å være i den turneringen, det er den beste, sier Lampard.

Lampard fikk sparken som Everton-manager i slutten av januar. Han var Chelsea-manager med variert hell i 2019–2021. Som spiller er han derimot en av London-klubbens største legender.

– Jeg skal gjøre mitt beste, så får vi se hva som skjer, sier Lampard.

PÅ TRIBUNEN: Frank Lampard så Chelsea-Liverpool fra tribuneplass tirsdag.

– Samtidig som vi fortsetter prosessen med å finne en permanent hovedtrener, ønsker vi å gi klubben og våre fans en klar og stabil plan for resten av sesongen. Vi vil gi oss selv alle sjanser for suksess, og Frank har alle kvaliteter som trengs for å ta oss over mållinjen, sier Todd Boehly, Chelsea-eieren som har brukt store summer, i en pressemelding.

Engelske medier har skrevet at de to største favorittene til Chelsea-jobben på «fast basis», er Luis Enrique og Julian Nagelsmann som begge er ledige. Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luciano Spalletti (Napoli), Mauricio Pochettino (ledig) og Rúben Amorim (Sporting Lisboa) har også vært nevnt som kandidater.