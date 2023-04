Dette er Vikings utvalgte i serieåpningen

Jakter sin første seier på Lerkendal siden 2005.

Patrick Yazbek og Viking møter Rosenborg i serieåpningen.

Kjetil Flygind Journalist

Kopier lenke

Kopier lenke

LERKENDAL (Aftenbladet): Endelig er den her: Serieåpningen. Og for en måte å sparke i gang Eliteserien 2023 på for Viking.

Laget ankom Trondheim søndag kveld etter å ha gjennomført sin siste trening hjemme i Jåttåvågen søndag ettermiddag.

Og i dag er det klart for klassikeren Rosenborg-Viking i flott vårvær i trønderhovedstaden.

Dette er de 11 utvalgte som starter for Viking på Lerkendal:

Patrik Gunnarsson – Herman Haugen, Djibril Diop, David Brekalo, Shayne Pattynama – Patrick Yazbek, Markus Solbakken, Harald Nilsen Tangen – Sander Svendsen, Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic.

Gianni Stensness er ute med karantene og spiller derfor ikke. Ute er også Yann-Erik de Lanlay, Simen Kvia-Egeskog og Jost Urbancic. Mens Sondre Bjørshol er tilbake i troppen etter å ha vært ute med skade lenge.

Viking har allerede slått Rosenborg en gang i år. Det var i cupkampen på SR-Bank Arena for en måned siden. Men på Lerkendal har ikke Viking vunnet siden 2005.

Kampen har avspark 14.30 og du kan følge oppgjøret sammen med Ingve Bøe i Aftenbladets livestudio.