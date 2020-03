Skadealarm for Norge: King mister Liverpool-kampen

Joshua King har pådratt seg en lårskade og spiller ikke Premier League-oppgjøret mot Liverpool lørdag. Det kan være dårlig nytt for Lars Lagerbäck.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Joshua King er skadd igjen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Under tre uker gjenstår til landslagets viktige kamp i Uefas nasjonsliga mot Serbia på Ullevaal 26. mars. Med seier der sikrer mannskapet til Lars Lagerbäck seg en avgjørende kamp om retten til å spille sommerens EM-sluttspill.

King har vært en viktig brikke i Lagerbäcks tid som landslagssjef, men lørdag bekrefter Bournemouth i sosiale medier at måltyven står over Premier League-møtet med Liverpool på grunn av en lårskade.

King ble tatt av banen mot Chelsea sist helg. I etterkant sa manager Eddie Howe at nordmannen hadde hatt føling i hamstringmuskulaturen. Alt tyder nå på at det dreide seg om en reell skade. Hvor lenge King er satt på sidelinjen er ikke kjent.

Landslagsspissen har mistet mange kamper denne sesongen på grunn av skader. Problemer med lårmuskulaturen har flere ganger vært årsaken.

Trøsten for Lagerbäck er at han disponerer over to andre svært formsterke spisser i Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth.

Joshua King scoret for Bournemouth så sent som i 2-2-kampen mot Chelsea i Premier League for en uke siden.