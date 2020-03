Tidligere RBK-styreleder fortsetter i toppverv

Terje Svendsen er gjenvalgt som fotballpresident for ytterligere to år. I tillegg blir Malin Frantzen Øiseth (24) det yngste styremedlemmet i NFF noen gang.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Fotballpresident Terje Svendsen blir sittende i to år til. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Han var enstemmig innstilt av valgkomiteen i Norges Fotballforbund (NFF). Det ble også utfallet søndag på fotballtinget på Ullevaal stadion.

– Først må jeg få lov til å takke for tilliten til gjenvalget, åpnet Svendsen med.

– Tusen takk for samarbeidet, for en engasjert tingforsamling, gode debatter og gode innspill. Det har vært et veldig bra ting, fortsatte han.

Les også Fotballpresidenten mener Norge trenger et nytt sluttspill. Konsekvensen av å stå utenfor blir dyrere og dyrere.

Valgt for fire år siden

For nesten nøyaktig fire år siden ble Svendsen valgt som ny fotballpresident. Da var han i realiteten den eneste kandidaten til å bli Yngve Halléns erstatter.

– Jeg håper jo at tingforsamlingen er fornøyd med den jobben som er gjort gjennom de fire siste årene. Jeg er stolt og rørt over den tilliten som jeg har fått igjen, sa Svendsen til TV 2.

– Å henge med på toppklubbnivå i den europeiske konkurransen, både for kvinner og menn, blir kjempeviktig fremover.

Les også Lagerbäck fortviler over endring: – Får ikke en rettferdig sjanse

Styreleder i RBK

I perioden 2006–2012 var Svendsen styreleder i Rosenborg. Fra 2011 har han også vært styremedlem i Norsk Toppfotball.

Svendsen er utdannet siviløkonom og med mange års erfaring fra lederstillinger innen bank og finans.

Styremedlemmene Gunhild Lærum og Leon Aurdal er også gjenvalgt.

Historisk ungt styremedlem

Malin Frantzen Øiseth er valgt for to år. 24-åringen er det yngste styremedlem i Norges Fotballforbund noen gang ifølge tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal.

Øiseth ble enstemmig stemt inn som nytt styremedlem.

– Jeg er veldig opptatt av fair play, hvordan vi skal bygge opp gode verdier hos barn og unge fra de er små. De verdiene de tar med seg fra de er yngre i fotballen, det synes også når de blir eldre, sa hun til VG søndag.

24-åringen er også hoveddommer i Toppserien.

Slik ser NFF-styret ut etter søndagens valg:

President: Terje Svendsen, Rosenborg – gjenvalgt for to år.

Visepresident 1: Mette Christiansen, Valdres FK – ikke på valg.

Visepresident 2: Arne Larsen Økland, Bryne FK – ikke på valg.

Gunhild Lærum, Lillestrøm SK – gjenvalgt for to år.

Malin Frantzen Øiseth, Fet IL – ny for 2 år.

Leon Jarle Aurdal, Aalesunds FK – gjenvalg for to år.

Jon Mørland, Heming IL – ikke på valg.

Silje Vaadal, Ørn-Horten FK – ikke på valg.