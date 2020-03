Ny Solskjær-triumf: Manchester United slo rivalen etter to keepertabber

Etter å ha slitt kraftig for bare et par måneder siden, står Manchester United nå med ti kamper uten tap etter at de slo Manchester City.

Bruno Fernandes klemmer Anthony Martial etter å ha assistert franskmannen med en frekk chip. Foto: CARL RECINE / Reuters

Manchester United – Manchester City 2–0 (1–0)

Den røde delen av Manchester kan juble etter at Manchester United vant 2–0 mot Manchester City i søndagens byderby.

Etter noen tøffe måneder tidligere i vinter, stiger nå optimismen rundt Ole Gunnar Solskjær og sjansene for Champions League-spill neste sesong.

Nå står United med ti kamper uten tap i alle turneringer.

– Det er nydelig å score på den måten foran fansen. Men vi kan ikke la oss rive med for mye. Vi må kjempe videre for Champions League, sa Scott McTominay, som scoret 2–0-målet på overtid, til Sky Sports.

Både han og Anthony Martial scoret etter svakt keeperspill av Ederson.

– Han redder én eller to. Han er en eksepsjonell keeper. Jeg er ikke her for å dømme spillerne mine. Feil er en del av spillet. Han kommer til å slå tilbake, sa City-manager Pep Guardiola etter å ha blitt spurt om tabbene.

– Uniteds beste kamp under Solskjær

Solskjær var naturligvis langt mer fornøyd enn sin managerkollega. Nordmannen trakk frem «viljen», «holdningene» og «engasjement» fra både spillerne og fansen som det han var mest fornøyd med.

– Du kan si at det bare er tre poeng, men det er fantastisk for spillerne å slå et lag som Manchester City med de problemene vi har hatt. De er et topp, topp lag. Jeg er veldig fornøyd, sa Solskjær til Sky Sports.

Nordmannen får mye skryt etter seieren.

– Det var Uniteds beste kamp under Solskjær. Taktisk suveren, og nøkkelvalgene hans ble rettferdiggjort, skrev Samuel Luckhurst, sjefskribent i lokalavisen Manchester Evening News, på Twitter etter kampen.

– En massiv triumf og enormt steg fremover for Man Utd, skrev Lars Tjærnås på Twitter.

– En veldig god prestasjon av Manchester United, skrev den tidligere storscoreren Gary Lineker på Twitter.

Solskjær kunne juble etter en viktig og sterk seier mot byrivalen. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

Scoret med innøvet frisparkvariant

Etter en ganske rolig åpning, der Manchester City kom til et par småfarligheter etter å ha stresset Manchester United med sitt høye press, eksploderte det på Old Trafford da kampen passerte halvtimen spilt.

De røde djevlene fikk et frispark 30 meter fra mål. Bruno Fernandes lot som han skulle legge inn, men chippet i stedet ballen følsomt til Anthony Martial, som hadde løpt seg fri på kanten av femmeteren. Det var ikke noe drømmetreff franskmannen fikk på volley, men Ederson maktet likevel ikke å hindre scoring selv om han fikk begge hender på ballen.

– Det er en stor tabbe, men smart av United. De isolerer Agüero mot Martial. Pasningen er nydelig, skuddet er godt, men keeperen må redde den. Han roter det til, sa tidligere United-spiller Gary Neville, nå Sky Sports-ekspert, om scoringen.

– Teknisk utsøkt av Bruno, fin forståelse med Martial, og en stor tabbe av Ederson, oppsummerte Brede Hangeland i TV 2s studio.

Her får Fred gult kort for filming av Mike Dean etter å ha blitt felt av Nicolás Otamendi. Foto: CARL RECINE / Reuters

Dommerkontrovers

Manchester United var i dytten, og noen minutter før pause skrek hjemmefansen etter straffespark da Fred gikk i bakken i en duell med Nicolás Otamendi.

Hoveddommer Mike Dean ga Fred gult kort for filming, noe som ved første øyekast så ut til å være korrekt, men reprisene viste tydelig at Otamendi var borti Uniteds midtbanespiller. Ingen filming med andre ord.

– Jeg mener det er straffe. Han sparket skinnleggen til Fred. Det var ikke filming. Det var i hvert fall ikke et gult kort, mente Neville.

Nesten ny Ederson-tabbe

Annen omgang åpnet også på forrykende vis. Først utlignet Sergio Agüero, men scoringen ble korrekt avvinket for en hårfin offside. Bare sekunder senere smalt det i den andre enden av banen.

Ederson gjorde et svakt touch som bakerste mann, og målscorer Martial øynet en mulighet til å sette inn sitt andre mål for kvelden. Citys sisteskanse rakk derimot å takle ballen unna rett foran snuten på Martial, noe som resulterte i at United-spissen kolliderte med stolpen. Heldigvis kunne franskmannen spille videre.

Ting fungerte ikke helt for Manchester City, og manager Pep Guardiola så seg nødt til å ta noen grep. Ut gikk Sergio Agüero og Bernardo Silva, mens inn gikk Gabriel Jesus og Riyad Mahrez.

Bruno Fernandes kunne scoret både ett og to mål om lagkameratene hans hadde vært litt mer observante. Foto: CARL RECINE / Reuters

Forbannet Solskjær

Selv om sistnevnte skapte en del farligheter på høyrekanten, var det Manchester United som fikk de største sjansene til å øke ledelsen.

Med tjue minutter igjen å spille, kom rødtrøyene på en farlig kontring. Daniel James dro seg forbi Nicolás Otamendi, og kunne spille til Fernandes som befant seg på perfekt skuddhold, men valgte i stedet å skyte selv.

Portugiseren, som ikke fikk ballen i en lignende situasjon med Martial i første omgang, gestikulerte oppgitt med armene. Samtidig fant TV-kameraene en forbannet Solskjær på benken.

Manchester City maktet derimot ikke å utfordre David de Gea i United-målet, og da Scott McTominay snappet opp et langt utkast fra Ederson og dundret ballen i mål fra om lag 35 meter på overtid, var seieren i boks.

Manchester United ligger for øyeblikket på en femteplass, med tre poeng opp til Chelsea på fjerdeplass. Manchester City ligger på annenplass med tolv poeng mer enn byrivalen.