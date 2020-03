Her brukes Alfheim som «løkka» – ingen vet når TIL vil spille der igjen

KOMMENTAR: At EM flyttes er den første gode nyheten for norsk toppfotball den siste uka. Men før TIL og resten av Idretts-Norge skal gjenreises, kommer trolig en rekke nedturer.

ENSOMME: Her, på Alfheim stadion, skulle det egentlig vært full fart nesten døgnet rundt. Tirsdag ettermiddag var det bare disse to småguttene som hadde brøytet seg vei for å skyte litt på den snødekte matta. Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Rune Robertsen iTromsø

Pandemien herjer, og nærmest fra time til time blir vi oppdatert på hva som er den siste utviklingen. I en slik sammenheng blir alt annet både uinteressant og uviktig. Likevel kommer det en dag etter koronavirusets herjinger, og da vil idretten igjen være fristedet og avkoblingen for mange.

En kveld i helga gikk jeg på oversiden av sentrum i Tromsø. Covid-19 fikk god hjelp av snøstormen for å holde folk innendørs, og de folketomme og snødekte fortauene ledet meg til gatene rundt Alfheim. Det vekker alltid en spesiell følelse å se antydningen av de helt mørke mastene som ruver over stadionet, selv om jeg i noen år kun har hatt et profesjonelt forhold til klubben.

Det var her jeg så TIL spille mot RBK foran over 10.000 tilskuere i 1990. Her ble myten om storscoreren Sigurd Rushfeldt skapt på midten av 90-tallet, og sementert med legendestatus i 2011 da han gjorde målrekorden i Eliteserien til sin. Her sendte TIL feterte Chelsea-stjerner hjem til England med tap, i snøkampen høsten for snart 23 år siden.

I dag var det bare et par ivrige fotballspillende gutter som hadde brukt et reklameskilt til å brøyte bort snøen rett foran nordmålet. Overalt ellers var det mørkt og tomt på det ærverdige stadionet.

Rune Robertsen, sportsredaktør i iTromsø..

Midt opp i all uvissheten er det mange arbeidsplasser som står på spill, også innenfor idretten. Ingen vet ennå hvordan noe ser ut når vi kommer ut på andre siden, og ingen konkrete løfter er kommet fra en hardt presset kulturminister. Det vi vet, er at konsekvensene blir enorme – som i samfunnet ellers.

Der TIL og de andre klubbene på de to øverste nivåene av norsk fotball har en plan om å starte opp med kamper fra rundt 1. mai, er dette bare ønsketenkning. Forsinkelser på flere måneder vil koste TIL både billett- og TV-inntekter. Mandag anslo Norges Idrettsforbund et likviditetstap på 500 millioner bare i perioden 5.- 31.- mars for norsk idrett.

Det er bare å bruke bred pensel for å se hvordan en lengre aktivitetsstopp vil koste idretten beløp vi har vanskelig å forstå. Og her er ikke folkehelseperspektivet regnet inn.

Samtidig sliter mange bedrifter med hvordan de skal få hverdagen til å gå opp. Da er det lett å kutte et sponsorat til et idrettslag – være seg TIL eller andre. Det sier seg selv at konkurs er et mulig scenario.

Med sine mange titalls millioner i omsetning er TIL den desidert største aktøren innenfor Tromsø-idretten. Inntektssvikten vil bety at spillere og trenere kommer til å permitteres. Om det ikke skjer de neste dagene, vil det tvinge seg fram om kort tid. Dialogen er allerede i gang mellom klubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball og spillerforeningen NISO for å komme til en minnelig løsning.

Også her er usikkerheten stor når det gjelder de kontraktsmessige forholdene. Vil alle TIL-spillerne kunne gå vederlagsfritt til en ny klubb etter 14 dager? Hva har spillerne rett til?

Det vi vet er at EM i fotball er utsatt fra sommeren 2020 til 2021. Det frigjør tid til å spille kamper i sommerperioden, for så å «ta igjen» sesongen. Skulle fotballen i beste fall komme i gang igjen til sankthans, er den opprinnelige planen at 13 av 30 kamper skulle vært avviklet i 1.-divisjon. Det sier seg selv hvor travel høsten blir.

Måten idretten har håndtert korona-utbruddet skal de ha ros for. Nærmest umiddelbart ble all aktivitet utsatt eller avlyst. For mange gikk ikke alvoret opp før idrettsarrangement av en betydelig størrelse ble stanset i et ledd for å bekjempe viruset. Og samtidig som både Alfheim og de andre idrettsanleggene er stengt for organisert drift må idrettsutøvere i Tromsø søke andre måter å trene på.

Den dagen samfunnet er friskmeldt, vil vi ikke snakke om når kampene ble avlyst. Men heller om gleden av å endelig se laget som står ditt hjerte nærmest igjen. Til da må idretten vente. Eller rettere sagt. Det som er igjen av den.