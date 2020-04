Birkebeinerrittet må avlyses eller flyttes. Løpet står også i fare.

Beskjeden fra kulturminister Abid Raja om at alle store idrettsarrangementer med over 500 personer er forbudt til 1. september, kom svært ubeleilig for Birken-arrangøren.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hildegunn Gjertrud Hovdenak (f.h.), Jennie Stenerhag fra Sverige og Borghild Løvset under en tidligere utgave av birkebeinerrittet. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix / Birkebeinerrittet

Daglig leder i Birken, Eirik Torbjørnsen, var ute på skitur da kulturminister Abid Raja holdt pressekonferanse lørdag. Da han kom hjem igjen, fikk han se en beskjed som kommer til å få konsekvenser for deres to gjenværende arrangementer i 2020, nemlig birkebeinerrittet og birkebeinerløpet.

Rittet, som er Norges største sykkelritt, skulle egentlig vært gjennomført 29. august. Det lar seg ikke gjennomføre nå.

– For rittet er beskjeden tydelig: Det kommer vi enten til å flytte eller avlyse. Vi må bruke de neste dagene til å dykke inn i det, sier Torbjørnsen.

Les også Ett spesielt minne har «brent seg inn» i Therese Johaugs hode

Eirik Torbjørnsen, daglig leder i Birken, da han ledet Fakkelpris-showet i fjor høst. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Allerede flyttet

Birkebeinerløpet er Norges største terrengløp, men er allerede flyttet fra juni på grunn av koronaviruset. Den nye datoen er 5. september, kun én uke etter rittet. Valget falt på den datoen fordi de ville ha en sammenhengende Birken-uke. Også løpet står i fare for flytting eller avlysning nå.

– Til sammen samler vi 20.000 deltagere de to helgene. Det er formidable deltagermengder, sier Torbjørnsen.

– Så er det sånn med så store arrangementer, at med en gang du starter å planlegge, så starter kostnadene og taksameteret å løpe. Det er det at vi ligger i skjæringspunktet datomessig som gjør dette vanskelig. Det blir et diffust og vanskelig planleggingsgrunnlag. Vi må vurdere hele uken i lys av beskjeden fra regjeringen og helsemyndighetene, fortsetter Birken-sjefen.

Torbjørnsen innrømmer at det kan bli vanskelig å gjennomføre begge deler i løpet av høsten.

– Det er realistisk, rent teknisk, så lenge forbudet er til 1. september. Men en annen side er hvorvidt deltagerne og partnerne, som vi er avhengig av, er i modus til å gjennomføre. Det er mye som tyder på at kanskje, slik jeg leser regjeringens beslutning på bakgrunn av råd fra helsemyndighetene, at det ikke blir fullt slipp fra 1. september i den størrelsesordenen vi trenger for å gjennomføre, forklarer den daglige lederen.

Birkebeinerrittet må flyttes eller avlyses, etter at regjeringen og helsemyndighetene kom med sine vurderinger av sommeren- og høstens idrettsarrangementer. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Les også Norway Cup avlyst for første gang på 44 år: – Veldig trist

Allerede avlyst skirennet

Mellom 7–8000 personer har allerede meldt seg på høstens ritt og løp.

– Birken-folk er forståelsesfulle og skjønner situasjonen. Jeg håper at vi i løpet av noen dager kan gi noen tilbakemeldinger om hvordan vi ser høsten på bakgrunn av helsemyndighetenes råd, sier Torbjørnsen, som forstår hvorfor helsemyndighetene og regjeringen har kommet til den beslutningen de har gjort.

– Vi forstår vurderingen og har ikke noe problem med å stille oss bak det, sier han.

Birken har allerede måttet avlyse det tradisjonsrike skirennet. Hvis arrangøren må avlyse alle tre arrangementene i år, så kan det få store konsekvenser for økonomien til Birken-arrangøren.

– Det er alvorlig for Norges største mosjonsarrangør. Vi vil være avhengig av en ny krisepakke fra regjeringen for ikke å komme alvorlige problemer i henhold til likviditet, sier Torbjørnsen.

Les også Treningssentrene forbereder åpning. Dette blir de nye reglene for medlemmer og ansatte.

Ber om krisehjelp

Birken har søkt om 2,1 millioner kroner i hjelp fra idrettens første krisepakke. Men de trenger mer dersom 2020 skulle bli helt arrangementsfritt for deres del.

– Vi vil med å måtte avlyse på ny være avhengig av en ny krisepakke. Den må også være av en noe annerledes innretning enn den som gjaldt nå, sier Torbjørnsen.

Da holder det ikke lenger med bare dekning for tapte deltagerkontingenter.

– Vi var en av de første store som tok et samfunnsansvar da vi avlyste birkebeinerrennet allerede 10. mars. Da var alle våre partnere, deltagere og samarbeidspartnere forståelsesfulle. Vi har jobbet for å få ned en del kostnader, men det er klart at hvis vi får et helt år uten aktivitet, så står vi i fare for et betydelig tap på markeds- og sponsorsiden. Vi mister også mersalg som den første pakken ikke tok høyde for, sier Torbjørnsen.