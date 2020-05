Haaland og lagkameratene fri for koronavirus

Erling Braut Haaland og alle hans lagkamerater i Borussia Dortmund har testet negativt på koronaviruset.

Julian Brandt, Erling Braut Haaland og lagkameratene i Borussia Dortmund har alle testet negativt på koronaviruset i de obligatoriske testene spillere og støtteapparat må gjennom før fellestreninger kan starte igjen. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

NTB

De tyske toppklubbene er i ferd med å teste spillere og støtteapparat med tanke på snarlig oppstart av full treningsaktivitet. Borussia Dortmund kunne ifølge lokalavisen Ruhr Nachrichten konstatere at samtlige tester var negative.

Fredag ble det kjent at to Köln-spillere og en person i klubbens støtteapparat testet positivt. De er alle symptomfri, men de er satt i hjemmekarantene i to uker. Resten av Köln-troppen fortsetter individuell treningsaktivitet i påvente av klarsignal for fellestreninger.

For Haaland og lagkameratene skal det gjennomføres en ny test i løpet av de nærmeste dagene, i tråd med protokollen for oppstart av trenings- og kampaktivitet.

Bundesligaledelsen håper at tyske myndigheter torsdag gir klarsignal til å gå videre med planene om opptrapping av aktivitet. Håpet er at seriespillet kan sparkes i gang igjen rundt 23. mai.

Borussia Dortmunds klubbdirektør Hans-Joachim Watzke sa nylig at han tror «hele Bundesliga går under» om sesongen ikke kan fullføres.

Publisert: Publisert: 2. mai 2020 16:29