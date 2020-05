I dag startet denne toppdivisjonen opp igjen

Strenge smittevernregler er i bruk under kampene i sørkoreansk K-liga, som startet opp igjen fredag, men trøyetrekking har ikke fotballen greid å kvitte seg med. Her har Terry Antonis et grep om trøya til Cho Gue-sung. Antonis ble senere utvist for en stygg takling. Foto: Na Bo-bae, Yonhap via AP / NTB scanpix