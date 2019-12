Superrask Eckhoff vant sprinten i Frankrike

Skiskytteren Tiril Eckhoff måtte tåle én bom, men gikk et superløp og vant fredagens verdenscupsprint i franske Le Grand Bornand.

Tiril Eckhoff vant fredagens sprint i Frankrike. Foto: Foto: Kerstin Joensson / AP / NTB scanpix.

Eckhoff måtte tåle én bom på liggende skyting i et voldsomt regnvær i franske Le Grand Bornand fredag. Men 29-åringen var lynrask i sporet og skjøt i tillegg feilfritt på stående, noe som sikret en norsk jubeldag på sprinten i Frankrike.

– Det smaker veldig godt. Det var hardt, det var surt, men jeg er fornøyd jeg, sa den norske vinneren til NRK.

Eckhoff, som også vant 10 kilometeren i østerrikske Hochfilzen for fem dager siden, innrømmer at hun er overrasket over at hun tok seieren.

Da Eckhoff gikk ut fra liggende skyting skilte det 23,5 sekunder opp til teten. Etter stående skyting var forspranget redusert til 2,2 sekunder. Dermed sørget hun for en spennende sekundstrid om seieren.

Den kampen vant den norske jenta med 6,5 sekunder foran franske Justine Braisaz.

Marketa Davidova fra Tsjekkia ble nummer tre, 20,5 sekunder bak Eckhoff.

Tok innpå Wierer

Ingrid Landmark Tandrevold skjøt prikkfritt på liggende, men bommet én gang på stående. 23-åringen endte på 6.-plass, 31,7 sekunder bak sin norske lagvenninne.

Tandervold lå på andreplass i verdenscupen sammenlagt før fredagens renn, 27 poeng bak Dorothea Wierer. Italieneren skuffet fredag og gikk inn til 21.-plass, 1.19, 5 minutter bak den norske vinneren.

– Jeg skulle gjerne ha hatt ett treff til i dag siden hun ikke hadde noen god dag. Hvis jeg ligger foran henne så nærmer jeg meg i alle fall, det er enkel matematikk. Jeg skal bare fortsette å kjempe gjennom denne helgen her, jeg var positiv overrasket over egen form i dag, sa Tandervold til NRK.

– Betyr mye

Tandrevold skulle helst ha kommet høyere på resultatlisten, men gleder seg stort over Eckhoffs seier.

– Det betyr mye for oss som lag og det gjør at vi kan være med å kjempe der oppe hver helg. Det viser at dersom vi bare gjør vårt beste, er det bra nok.

Karoline Knotten gikk inn til 19.-plass, 1.15,4 bak Eckhoff. Thekla Brun-Lie og Synnøve Solemdal ble nummer 23 og 30, henholdsvis 1.15,4 og 1.37,6 bak.

Marte Olsbu Røiseland (29) dropper verdenscuphelgen i Frankrike.

