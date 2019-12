NRK-kommentator om nestenulykken: – Kan ikke begripe hva han driver med

Kroaten Filip Zubcic holdt på å kjøre ned en funksjonær som gikk ved målstreken.

Filip Zubcic må svinge unna for ikke å kollidere med funksjonæren på målstreken. Foto: Alessandro Trovati / AP

Søndagens storslalåmrenn i Alta Badia ble en norsk jubeldag med Henrik Kristoffersen som seierherre.

I tillegg presterte Aleksander Aamodt Kilde karrierebeste i storslalåm og kjørte inn til en 4.-plass.

Men nordmennene måtte dele fokuset med en funksjonær etter rennet.

– Skrekksituasjon

Filip Zubcic fra Kroatia lå på niendeplass etter 1.-omgang. På vei over målstreken i 2.-omgang var det like før en alvorlig ulykke skjedde. En funksjonær gikk nærmest langs mållinjen, og kroaten måtte svinge unna for ikke å treffe ham.

– Dette er en skrekksituasjon. Her har du en utøver som har fullt fokus og kjører i rundt 70 km/t, og ser plutselig en uvedkommende midt i traseen. Det kan fort være en livstruende situasjon, sier Thomas Lerdahl, som kommenterte storslalåmrennet på NRK sammen med Kjetil André Aamodt.

– Jeg kan ikke begripe hva funksjonæren driver med, legger Lerdahl til.

Kun ørsmå marginer forhindret kollisjon. Filip Zubcic snudde seg mot funksjonæren etter målgang og ropte noen gloser. Kroaten forlot målområdet raskt etterpå.

– Han måtte svinge til siden der. Det er kanskje de hundredelene han taper mot de norske, sa Aamodt under TV-sendingen.

Tett på

Thomas Lerdahl forteller at hendelsen skjedde rett foran dem.

– Jeg har ikke vært så tett på en nestenulykke under konkurranser tidligere. Her skjedde det like ved der vi satt på arenaen. Vanligvis skjer det i bakken, men her er det altså en funksjonær som tusler langs målstreken når utøveren gir alt med størst mulig fart, sier han.

TV-kommentatoren har ikke fått med seg årsaken til at funksjonæren befant seg der han gjorde. NRK har heller ikke fått en forklaring fra arrangøren.

– Det var en reklamepause rett etter at Filip Zubcic kom i mål, så funksjonæren må ha beregnet feil. Det er takket være en våken kroat at dette ikke endte ille, sier Thomas Lerdahl.

Han velger å glede seg over den gode innsatsen til nordmennene. Bortsett fra seieren til Henrik Kristoffersen og 4.-plassen til Kilde, så ble Rasmus Windingstad nummer sju og Lucas Bråthen nummer åtte.

– Det er synd vi får slike situasjoner i målområdet. Men all den tid det gikk bra, så velger vi å kose oss med de norske i bakken, sier Lerdahl.

– Deilig

Henrik Kristoffersen kjørte seg opp fra en 6.-plass i 1.-omgang til seier.

– Det er deilig, det er helt sikkert. Men dette var en tøff dag, en virkelig tøff en. Men vi kjørte skikkelig bra. Jeg har vært nær her tidligere, så det er deilig å endelig vinne på dette historiske stedet, sa Kristoffersen i seiersintervjuet.

Nevnte Filip Zubcic endte for øvrig på 10.-plass.

