Bekreftet: Træff-treneren klar for ny klubb

Torsdag ble det offisielt at Magnus Oltedal skal trene Spjelkavik i 2020.

Magnus Oltedal har signert som hovedtrener for Spjelkavik. Foto: SPJELKAVIK IL

Nyheten om at Oltedal ikke fortsetter i Træff ble kjent 1. nyttårsdag. Torsdag la Spjelkavik ut følgende melding på sine nettsider:

«Etter at Frode Fagermo annonserte sin avgang høsten 2019, har det vært en grundig prosess rundt å skaffe ny trener. Styret mener nå de har funnet en meget godt kvalifisert kandidat til jobben. Magnus har erfaring som spiller i klubber som Nybergsund-Trysil, Ull/Kisa, Bærum, Drøbak-Frogn, Frigg og Træff. Han jobber til daglig som lærer på ungdomstrinnet, i tillegg til at han foreleser i enkelte emner på Høgskulen i Molde. Fotballfaglig har han UEFA A-lisens, og denne har han praktisert i Træff de siste 5 sesongene, både i Norsk Tipping Ligaen (nivå 4) og Oddsen-ligaen (nivå 3). Magnus er positiv, effektiv som personlige egenskaper, og har stor arbeidskapasitet. Magnus vil tiltre jobben som hovedtrener snarest, og han har allerede god kjennskap til spillergruppa gjennom de mange oppgjørene mellom Spjelkavik og Træff de siste årene.»

Leder Alan Ericson i fotballgruppa til Træff sa dette til Rbnett 1. nyttårsdag:

– Vi har vært strålende fornøyd med Magnus som hovedtrener de siste fem årene og ville gjerne fortsette samarbeidet. Jeg skjønner at han synes det er spennende med en ny mulighet og ønsker ham lykke til videre. Vi var i en prosess med Magnus for å forlenge avtalen som gikk ut ved nyttår. Nå har styret begynt jobben med å kartlegge nye kandidater.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe rundt navn eller støtteapparat før vi har en ny kabal klar. Det ligger ingen ytterligere dramatikk i dette fra Træff sin side. Det er trist for oss at vi mister en så dyktig kar, og Spjelkavik er heldige som får en flink trener. Samtidig er vi helt sikre på at vi skal få på plass et godt trenerteam i Træff for kommende sesong.

Spjelkavik har innkalt til pressetreff klokka 13 der Magnus Oltedal skal presentertes som ny hovedtrener i den ambisiøse 3.-divisjonsklubben.

