Eksperter mener Lagerbäcks Spania-ønske er urealistisk

VALENCIA: I sin mørkeblå treningsdress sto 70-åringen lettere henslengt inntil en målstolpe og myste mot solen. Mektige Mestalla er et stadion som har skvist seg inn i nabolaget og tvunget til seg plass i Spanias tredje største by.

Den svenske landslagssjefen hadde orkesterplass til det norske lagets siste avslutningstrening før åpningskampen i EM-kvalifiseringen. Innleggene kom fra høyre og venstre annenhver gang. Tre spillere foran mål angrep ballen, ingen forsvarere var der for å hjelpe målvaktene.

Aftenposten talte 19 mål på 71 forsøk. Mellom de to etasjene på tribunen er årstallene for Valencias største triumfer markert med trofé og årstall. Der er også ligagullet fra 2002, da John Carew ledet angrepsrekken. Kanskje tenkte Lagerbäck i sitt stille sinn at han skulle hatt Carew å spille på, da det ene forsøket etter det andre forsvant utenfor mål.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Gir nesten aldri fra seg ballen

For snaue to uker siden, da Lagerbäck presenterte troppen i hjemmegarderoben på Ullevaal stadion, sa svensken at han håper Norge skal ha ballen i 40 prosent av tiden mot Spania.

– Jeg ser gjerne at vi når opp mot det. Kommer du under 35 prosent, er det vanskelig å vinne kamper. Da blir det spill mot ett mål, og det vil jeg helst unngå, sier han til Aftenposten.

Lars Tjærnås tror navnebroren kommer til å bomme med 8–10 prosentpoeng, men det avhenger også av kampbildet.

– Når Spania leder, har de en tendens til å ville kontrollere kamper gjennom ikke å gi bort ballen. Hvis de ikke leder tar de større risiko med og uten ball, og mister den oftere, sier Aftenpostens fotballekspert.

Han mener utfordringen for det norske laget blir at spanjolene svært sjeldent gir fra seg ballen.

– Problemet mot så gode og ballsikre spillere er at du kan legge mange planer, men felles for de fleste er at du må få tak i ballen. Det kan være vrient nok.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Kollapsen i Tyskland

Lagerbäck tror mye handler om det mentale. Spillerne må våge å spille noen pasninger før de ser etter gjennombruddspasningen. Marerittet er at laget sparker ballen vekk hver gang de vinner den.

Han trekker frem bunnpunktet fra sin tid i Norge som eksempel. 4. september 2017 ble det 0–6-tap i Tyskland.

– Vi sto og så på og nesten beundret dem. Det handler ikke om at vi er dårlig trent, men det sitter her, sier han og peker mot hodet.

Norge reiste seg og fikk et sterkt 2018 med åtte seire på ti kamper, men møtet med tyskerne var siste test mot et storlag.

England vant, Argentina tapte

Ser du på Spanias hjemmekamper i 2018, så var det Argentina som hadde ballen mest av de ulike gjestene. De hadde den nesten halvparten av tiden, men tapte likevel 1–6.

England var på sin side det laget som hadde ballen klart minst (26 prosent av tiden), men de var til gjengjeld det eneste laget som vant på spansk jord (3-2). VM-finalist Kroatia hadde en ballbesittelse på 29 prosent da de ble utspilt og tapte 0–6 i Sevilla.

Åserud, Lise / NTB scanpix

Må gjøre noe vettugt

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, tror heller ikke at Lagerbäck får ønsket om 40 prosent oppfylt.

– I en normal verden så skjer det ikke. Jeg tror mer på en 70-30-fordeling. Det er for så vidt ikke så nøye hvor mye du har ballen, så lenge du gjør noe vettugt med den når du har den, sier Mathisen.

Han tror ikke på en kollaps som i Tyskland. Det gjør heller ikke Lagerbäck.

– Den eneste risikoen jeg ser, er om vi får en mental nedsmelting som vi hadde da. Vi ble utrolig passive og sto og beundret dem. Nå overdriver jeg, men vi tapte den mentale innstillingen totalt, sier Lagerbäck.

Nå får laget hans en ny sjanse til å vise at de kan bedre også mot lag i verdensklasse.