Trenerens grep irriterte Graham Hansen: – Jeg ble sur

Sør-Afrika – Norge 2–7

AMIENS: Norge finpusset på VM-formen med å slå Sør-Afrika med fem mål sent søndag kveld. En av dem som likte seg på gresset i Frankrike var Caroline Graham Hansen.

Norges største stjerne var derfor alt annet enn fornøyd da trener Martin Sjögren beordret henne av banen etter en time.

– Jeg ble sur, for jeg er glad i å spille fotball, sier den ferske Barcelona-spilleren etter kampen.

Hun ville svært gjerne spille i 90 minutter i kampen hvor Norge skapte en rekke muligheter. Sjögren hadde imidlertid en spesiell grunn til å ta visekapteinen av banen.

– Du så jo noen av taklingene som kom etter hvert, og Caroline har en spillestil som kanskje byr opp litt til taklinger. Det var for å være sikre, sier svensken.

– Dere var redd for at hun skulle bli sparket i stykker?

– Ja, det ville være veldig synd hvis hun ble skadet.

Ble grisetakkelet

Graham Hansen ble lagt i bakken ved flere anledninger, og spesielt stygt var det da Noko Matlou meiet henne ned tidlig i den andre omgangen. Angriperen ble liggende på bakken en liten stund, men kom seg på beina.

– Det er bra at de passer på, og jeg kan forstå at de var bekymret. Jeg føler at jeg har kontroll på de situasjonene. Jeg står sjelden i bakken, og jeg er god til å time og lese hva motstanderne gjør. Men det var vel en grunn til at de var bekymret, sier Graham Hansen.

– Vi skapte veldig mye fremover, og jeg ville være med på moroa. Det kommer en ny kamp om noen dager, og det er da det teller. Det ville være dumt å dra på seg noe i dag.

En motstander som ligner

Lørdag er det Nigeria som er Norges motstander i VM-premieren. Det var nettopp den kampen som var årsaken til at Sjögren gjerne ville møte et afrikansk lag før mesterskapet tar til.

Nigerianerne er av FIFA ranket som det beste laget fra Afrika. Sjögren forventer tøffere motstand når det ligger tre VM-poeng i potten. Det gjør også Graham Hansen.

– Jeg tror Nigeria er fysisk sterkere og raskere, men med tanke på taktikk kan det være mye likt det vi møtte i dag, sier hun.