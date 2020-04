Sør Cup: – Foreløpig er det fortsatt et håp

Tre lokale klubber kan tape millionbeløp på avlysning av Sør Cup. Turneringsledelsen venter til 1. mai før de beslutter om turneringen kan gjennomføres.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fløy-spiller Jørgen Brommeland (i blått) i aksjon mot Forus Gausel i Sør Cup i 2018. Foto: Torbjørn Witzøe

– Det eneste som er klart nå er at Sør Cup mini, som skulle vært arrangert 13. juni i Vennesla er avlyst. Når det gjelder selve hovedturneringen venter vi på at en ny oppklaring, og eventuelle nye retningslinjer. Foreløpig er det fortsatt et håp, og det griper vi så godt vi kan, sier daglig leder i Sør Cup, Geir Åge Olsen til Fædrelandsvennen.

Sør Cup er en svært viktig inntektskilde for klubbene Vindbjart, Donn og Fløy. I fjor satte de tre eierklubbene igjen med 3,3 millioner kroner til sammen etter fordeling av dugnadskompensasjon og utbytte.

Har satt 1. mai som deadline

– Dette er selve livsnerven sammen med kontingenter og sponsorer. Hvis ikke det blir Sør Cup er det krise for oss, sier daglig leder i Donn, Per Christian Osmundsen, til Fædrelandsvennen i forrige måned.

Sør Cup har satt 1. mai som dato for en avgjørelse.

– Det er ingen tvil om at det kan bli vanskelig å gjennomføre når ingen kan trene før 15. juni, sier Olsen, som regner med at antall lag blir færre enn tidligere. Påmeldingsfrisen for turneringen, som er en av de største i Norge, er 1. mai. I fjor deltok 7000 aktive spillere fordelt på 594 lag.

Styremøte onsdag

– Vi har fått noen påmeldinger i påsken, fra lag som ikke kommer seg på turneringer i Danmark. Men vi regner uansett med at det blir en nedgang, og har full forståelser for at en del ikke velger å komme om det blir cup, sier Olsen.

– Er det kun avlysning eller gjennomføring som er alternativene, eller diskuterer dere utsettelse?

– Vi har diskutert å utsette, men det er ikke enkelt det heller. Vi ønsker ikke å tråkke andre arrangement på tærne. Jeg skal ha en prat med klubbene tirsdag kveld, før vi har et styremøte onsdag, så tar vi det derfra, sier Olsen.