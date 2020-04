Avviser endelig frist for Champions League

Uefa-president Aleksander Ceferin avviser at han har satt en frist tidlig i august for ferdigspilling av mesterligaen og Europaligaen.

Publisert: Publisert: I dag 10:06

Uefa-president Aleksander Ceferin. Foto: Peter Dejong, NTB scanpix

NTB

Flere medier, deriblant NTB, meldte søndag at Ceferin i et intervju med tyske ZDF sa at de to europacupene må være ferdigspilt innen 3. august for ikke å bli avlyst. Det medførte ikke riktighet.

I intervjuet sa Ceferin at han ser for seg at de to turneringene kan avvikles i juli og august, men at det vil være for sent om man må spille inn i september.

– Presidenten var veldig tydelig på ikke å sette noen eksakt frist får når sesongen må være over, heter det i en uttalelse fra Uefa.

– Uefa analyserer for tiden alle muligheter for å få spilt ferdig de nasjonale seriene og europacupene. Dette gjøres i samarbeid med Den europeiske klubbforeningen (ECA) og European Leagues (ligaenes interesseorganisasjon) i arbeidsgruppen nedsatt 17. mars. Første prioritet er å ivareta folkehelsen.

Liverpool vant fjorårets Champions League. Foto: Felipe Dana, AP / NTB scanpix

Det slås fast at nåværende plan er å spille kamper i juli og august om nødvendig, men at det avhenger av når man kan begynne å spille fotball igjen etter tillatelse fra de nasjonale myndighetene i det enkelte land.

Ceferin og Uefa har nylig utsatt fotball-EM for menn til neste år, mens U21-EM og EM for kvinner skyves fra 2021 til 2022.

Det gjenstår fortsatt mange kamper i europacupene denne sesongen. Både i mesterligaen og Europaligaen er man i gang med åttendedelsfinaler, mens kvinnenes mesterliga står foran kvartfinaler.

Vinneren av Europaligaen er sikret plass i mesterligaen til høsten. Det er en rute Manchester United og Ole Gunnar Solskjær har blinket ut som en mulighet.

(©NTB)