TIL bekrefter: Simo Valakari er ferdig i klubben

Hastemøte søndag kveld for spillerne der trenerens rolle var et tema.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Simo Valakari kan være ferdig som TIL-trener. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Tobias Stein Eilertsen iTromsø

Søndag ettermiddag ble samtlige av TILs spillere hasteinnkalt til et møte i Skarphallen.

Der møtte de daglig leder Kristian Høydal, styreleder Stig Bjørklund, nestleder og AS-styreleder Astrid Strandbu, styremedlem Lars Espejord og andre fra TILs administrasjon og lederstab, noe avisen Nordlys omtalte først.

iTromsø fikk bekreftet at klubben er i sluttforhandlinger med Valakari og ville komme ut med en pressemelding senere i kveld om trenerens avgang.

Den kom søndag kveld litt etter klokken 19.00.

– Vi har signert en avtale med Simo som begge parter synes er fornuftig, sier TILs styreleder Stig Bjørklund til iTromsø.

– Ulike syn

I pressemeldingen, som er kortfattet, skriver klubben følgende:

– Etter korona-utbruddet har partene hatt noe ulike syn på veien videre for klubben. På denne bakgrunn er de blitt enige om at arbeidsforholdet skal opphøre.

– Tromsø Idrettslag setter pris på det engasjement og den arbeidsinnsats som Simo Valakari har lagt ned, og det hjertet han har vist for klubben mens han har vært trener, skriver TIL i en pressemelding.

TILs trener Simo Valakari var ikke med på møtet med spillerne. Han var derimot på Alfheim sammen med advokat Erik Ringberg som sin representant.

– Jeg kan bekrefte at jeg har bistått Simo i forhandlingene om en sluttavtale. De forhandlingene har pågått stort sett hele dagen og ble sluttført i 18-18.30 tiden i dag. Utover det ønsker jeg ikke å gi noen kommentar, sier Erik Ringberg og viser til Valakari selv, samt styreleder Stig Bjørklund for eventuelle ytterligere uttalelser.

Nedtur

iTromsø er kjent med at det har vært et stadig dårligere forhold mellom sentrale personer i TIL, og hovedtrener Valakari. At sistnevnte ble permittert skal være en viktig detalj her. Noe som skjedde fra 18. mars, og gjaldt alle spillere og trenere, foruten assistenttrener Lars Petter Andressen og fysisk trener Juha-Jaakko Ulvila. De fikk fortsette, men var 75 prosent permittert.

Før helga fortalte TILs daglige leder Kristian Høydal at Simo Valakaris permittering var gått ned fra 100 prosent til 75 prosent.

– Jeg kan ikke si noe. Alt går via styret, sier Kent-Are Antonsen til iTromsø.

TIL-spiss Brage Berg Pedersen henviser også til styret for uttalelser.

Simo Valakari ble ansatt av TIL-ledelsen sommeren 2017. Da overtok han jobben etter at Bård Flovik fikk sparken med et TIL i nedrykksstriden. Finske Valakari hadde 14 kamper på seg til å berge klubben, noe kan klarte med bravur, og fikk dermed en meget høy standing i både klubben og byen.

Men fra sommeren 2018 startet nedturen, og i 2019 rykket TIL ned til 1.-divisjon, og valgte å beholde Valakari på tross av degraderingen. Nedrykket gjorde at det blåste voldsomt rundt den finske treneren.