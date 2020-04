Babylykke for norsk hoppstjerne

Robert Johansson (30) og samboeren Marlene Messell venter sitt første barn.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Skihopper Robert Johansson og samboeren Marlene Messell blir foreldre for første gang. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix.

NTB

Skihopperen måtte finne seg i å følge ultralydundersøkelsen via videooverføring.

Johansson varsler selv den kommende familieforøkelsen via Instagram.

– Etter å ha sett ultralyden via FaceTime i disse spesielle tider, kan vi endelig kunngjøre at familien blir større. Jeg gleder meg, og jeg skal være der for deg på best mulig måte, skriver han i et innlegg der samboeren er merket.

Johansson og Messell flyttet sammen i nytt hus på Lillehammer i desember.

Til VG forteller skihopperen at de har plass til både treningsutstyr og babyutstyr. Han bekrefter også at paret venter en jente.