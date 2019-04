Grimstad: – Har ikke opplevd saken som kaos

Etter et ni timer langt drøftelsesmøte mellom Start og Kjetil Rekdal tirsdag, ble det klart at Rekdal er ferdig i Start.

Da partene møtte pressen tirsdag kveld, fortalte styreleder Monica Grimstad i Start om et møte med lange og gode samtaler.

– Vi har valgt å avslutte samarbeidsforholdet. Jeg er veldig lettet og glad for at vi har landet denne saken. I dag har vi hatt lange og gode samtaler om alt i saken, sier Monica Grimstad til Fædrelandsvennen.

– Er det noe dere kunne gjort annerledes i denne saken?

– Gjett om jeg har spurt meg mange ganger om det. Jeg har jobbet som journalist mange år, og noe lignende har jeg aldri vært med på før. En kan alltid gjøre ting annerledes, det kan jeg også. Vi skal ha en god evaluering, sier Grimstad på spørsmål fra NRK.

– Hva kan du si om avtalen?

– Vi går hver til vårt. Vi er enige om å avslutte arbeidsforholdet. Så har vi vært enige om at dette var riktig, og at han har akseptert dette, sier hun til Fædrelandsvennen.

– Hvem tar over laget?

– Det får du spørre sport om. Vi har et veldig godt trenerapparat, svarer hun.

– Jeg opplever at klubben har stått veldig samlet. De har gitt oss den tilliten til å gjøre dette, svarer hun.

Jacob Buchard

Fakta: Dette er saken Torsdag formiddag informerte Start om at de har opprettet en personalsak mot trener Kjetil Rekdal. «Start har i dag informert Kjetil Rekdal om at han er fritatt fra sine oppgaver som hovedtrener i klubben som følge av en pågående personalsak. Trenerne Joey Hardarson og Andreas Jenssen vil lede laget i tiden fremover. Operativ sportslig leder Atle Roar Håland vil også inngå som en del av teamet rundt A-laget» skrev Start i en pressemelding. Rekdal sendte noen timer seinere en pressemelding hvor han stilte seg uforstående til utviklingen, og kalte det hele «lyn fra klar himmel» Ingen av partene har ville si noe om bakgrunnen for personalsaken. Planen var at Start og Rekdal skulle møtes til et drøftelsesmøte fredag. Det ble utsatt til neste uke. Fredag ettermiddag sendte Rekdals advokat, Erik Flågan, ut en pressemelding hvor han varslet at Rekdal kom til å stille på jobb mot Aalesund lørdag, noe Rekdal ifølge pressemeldingen sto bak. Så kom Start med sitt svar, som var at Rekdal ikke skulle lede laget. Lørdag morgen kom en ny pressemelding fra Rekdal-leiren, som holdt på at 50-åringen skulle lede laget. Etter møtevirksomhet på Sør Arena lørdag i timene før kamp, ble det ingen enighet. Derfor ledet Rekdal laget, mot Starts vilje. Start tapte kampen 1–0. Etter lang tids møtevirksomhet tirsdag kom partene til enighet om at Rekdal går av som Start-trener.

– Kanskje vi må lære nå

– Du snakker om kultur, men dere har sparket mange trenere på kort tid nå, er det god kultur?

– Nei, det har du helt rett i. Det er klart at vi helt sikkert har gjort mange feil, så kanskje vi må lære nå. Men det har også skjedd utrolig mye bra i Start på mine to år. Vi har jobbet med økonomi og kultur. Vi har en god og profesjonell spillergruppe. Men dette her har ikke vært bra for omdømme, sier hun på spørsmål fra Fædrelandsvennen.

– Jeg er helt sikker på at dette har vært skadelig for Starts omdømme, så nå må vi bare stå på, legger Grimstad til.

– Hvis dette hadde vært en personalsak i en hvilken som helst annen bedrift, hadde det ikke fått på langt nær like mye oppmerksomhet. Og da blir denne saken fremstilt som et stort kaos. Jeg har ikke opplevd denne saken som kaos. Ikke ut fra slik vi har jobbet, det har vært ryddig og vi har gjort de riktige tingene, sier Grimstad.

– Du sier dette ikke var kaotisk, hva med da han tok over lagledelsen på lørdag?

– Det var ganske kaotisk, jeg kan jo ikke akkurat si noe annet. Vi hadde jo sendt ut den meldingen om at han ikke skulle lede laget. Så det ville vært å lyve og si noe annet, svarer hun.

– En utfordrende tid for alle involverte

Styreleder i Start En Drøm, Christopher Langeland, var også svært fornøyd med å være ferdig med drøftelsesmøtet.

– Det er fint at vi har fått en avslutning på dette nå. Det har vært en lang dag og en lang prosess. Det har vært en utfordrende tid for alle involvert, og derfor har vi vært klare på at vi måtte ta oss god tid, sier Langeland til Fædrelandsvennen.

– Vi har inngått et forlik med Kjetil, som vi i utgangspunktet er for å få ro, og for å beskytte de ansatte i klubben, legger han til.

– Men den avtalen hadde sin pris?

– Det er jo et forlik, så selvfølgelig hadde denne avtalen en pris. Men detaljene i det vil jeg ikke gå inn på, svarer Langeland.