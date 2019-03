Se episoden som får Håndball-Norge til å grøsse: – Det ser stygt ut

Videoen (levert av rettighetshaver Amedia) viser situasjonen som har fått håndballinteresserte til å ta til Twitter. Episoden skjedde med ett minutt igjen av oppgjøret mellom Haslum og Nøtterøy i onsdagens eliteseriekvalifisering.

På stillingen 28–27 til Haslum spilte Nøtterøy til passivt. Nøtterøys Khaled Chentout stilte seg opp for å skyte etter et frikast. Haslum-kaptein Anders Røe kastet seg frem for å stoppe skuddforsøket. Det endte med at Røe traff Chentout i ansiktet med albuen.

Mens Chentout lå og vred seg på gulvet, vinket dommerne Tor Brede Launes og Vidar Larsen spillet videre, samtidig som Haslum vant tilbake ballen.

Forbundet avventer dommerrapporten

Chentout raste etter episoden og overfor Tønsbergs Blad, umiddelbart etter kampslutt, sa at han mente Røe fortjente rødt kort.

– Jeg så ikke situasjonen, men det ble plutselig helt kaos. Khaled var veldig irritert, og sa at Røe traff ham med albuen, sier Nøtterøys assistenttrener Erik Gurmark når vi ringer.

Assistenttreneren har ikke sett video av episoden, men synes Håndballforbundet burde se på saken.

– Norges Håndballforbund avgjør innen i morgen formiddag hva en eventuell saksgang blir, sier Ove Olsen, dommersjef i forbundet.

Han poengterer at de avventer endelig dommerrapport.

Ikke pent. — Stig Aa. Nygård (@Tv2Stig) March 27, 2019

Ingenting sier dommerne. 1 min igjen av kvalik kampen mellom @NIFhandball og @HaslumHK får Khaled Chentout albuen til Anders Røe i ansiktet, og Nøtt mistet ballen. Haslum vant med ett mål. Røe har beklaget og sier det ikke var bra. Fair gjort. pic.twitter.com/8DkGD3Stf4 — Håndballstudio (@Handballstudio) March 28, 2019

Dommersjefen vil ikke kommentere saken ytterligere «på grunn av saksgangen i henhold til taklingen og spillers uttalelse i Tønsbergs Blad».

Haslum beholdt plassen

Haslum-kaptein Anders Røe er blitt tagget på Twitter under klipp av episoden, og innrømmer at det ser stygt ut.

– Den taklingen får et veldig uheldig utfall og når jeg har sett den på video ser den stygg ut, sier Røe, før han forklarer hvordan han opplevde situasjonen.

– Det er passivt, og de stiller opp for å ta frikast og jeg forventer skudd fra Khaled. Jeg går frem for å takle, da jeg regner med at han skal opp for å skyte. Han finter og da henger ikke jeg med og treffer han uheldigvis i halsen/ansiktet. Det er dårlig forsvarsspill av meg/godt gjort av han og da skjer det uheldigvis. Det er små marginer i mange slike dueller, og i går var det dessverre jeg som traff en i ansiktet, fortsetter han.

Kapteinen snakket med Chentout etter kampen og beklaget seg.

Richard Lindström bommet på en pasning motsatt rett etter Chentout ble lagt i bakken, og Haslum kunne puste lettet ut. 28–27 ble sluttresultatet.

Haslum vant første oppgjør mot Nøtterøy, og kunne med en ny seier skrive under ny kontrakt i eliteserien. Nøtterøy spilte på sin side i 1. divisjon denne sesongen, men ville gjøre alt for et comeback på øverste nivå.