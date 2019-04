Nordic Entertainment Group (NENT Group) har kjøpt og tatt over de nordiske medierettighetene til vinteridrett fra Infront Sports & Media.

Verdenscupene i langrenn, skihopp, kombinert, alpint, snowboard, freestyle og freeski blir ikke lenger å se på NRK fra og med 2021.

NRK: - Skuffet

Det gjelder også VM på ski (nordiske grener) i 2023 og 2025, men inkluderer ikke rettighetene til skiskyting.

Det skriver kampanje.no.

– Vi er selvfølgelig skuffet. Disse rettighetene er viktige for oss, og vi strakk oss svært langt økonomisk for å sikre oss disse, sier redaktør for NRK Sport, Egil Sundvor, i en pressemelding.

Fra og med 2021 er det NENT Groups strømmetjenester Viaplay og Viafree, Viasats betalings-TV-kanaler og NENT Groups gratis TV-kanaler man må ha for å se vintersporten man har sett på NRK i alle år.

– Milepæl

– Denne avtalen er virkelig en milepæl for oss. I NENT Group-sammenheng måler den seg med kjøpet av rettighetene til Ishockey-VM i 1989 og OL i 2011. Vinteridretten har en særegen posisjon i Norden, og i Norge spesielt, og vinteridretten har skapt noen av de største idrettsstjernene i historien, sier Anders Jensen, president i NENT Group, til kampanje.no.

Han følger opp:

– Med vinteridrett på våre kanaler og plattformer, spesielt Viaplay, styrker NENT Group ytterligere sin posisjon som den ledende leverandøren av sportsopplevelser i Norden.

Lover gode seeeropplevelser

Vegard Klubbenes Drogseth, CEO i NENT Group Norge, lover gode seeropplevelser for de som er vant med å se de klassiske vinteridrettene på NRK

– Vinteridrett engasjerer hele Norge hver eneste sesong og er en del av den norske folkesjela. Vi skal sørge for førsteklasses produksjoner, kommentatorer og eksperter til våre sendinger for å gi seerne en best mulig opplevelse. Nå kan seerne glede seg til mer enn 500 timer med vintersport hver sesong på våre kanaler og strømmeplattformer, sier Drogseth til kampanje.no.

Også svenske SVT mister rettighetene i Sverige.

Vi oppdaterer saken.