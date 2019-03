Markeng ble dobbel norgesmester på én kveld da Oppland tok laghoppgull

Frykten for vind på morgenkvisten gjorde at søndagens laghoppkonkurranse fant sted like etter det individuelle rennet lørdag kveld.

I Midtstuen var Oppland i en klasse for seg og tok gullet med 1014,5 poeng. Avstanden ned til Halvor Egner Granerud og Akershus på 2.-plass var 109 poeng. Oslo tok bronse foran Opplands 2.-lag.

Robert Johansson sto for lagkonkurransens lengste hopp med et svev på 108,5 meter.

Meteren bak landet Thomas Aasen Markeng, som tidligere på kvelden tok sitt første NM-gull i normalbakke. Laggullet sørget dermed for storeslem for 18-åringen i lørdagens norgesmesterskap i Midtstuen.

– Det føles utrolig bra. Sesongen alt i alt har vært veldig bra. Å toppe sesongen med NM-gull, først og fremst sammen med et lag, er veldig bra, sa Markeng etter lagkonkurransen.

(©NTB)