Sørlending kan være på vei til Ødegaards tidligere klubb

Ifølge VG gjenstår det bare formaliteter før Sondre Tronstad signerer med Vitesse Arnhem.

Sondre Tronstad blir trolig Vitesse-spiller. Foto: Mats Torbergsen

Sørlendingen Sondre Tronstad kan bli neste nordmann i nederlandsk fotball. VG skriver at han er svært nær å skrive under en kontrakt for Vitesse Arnhem.

Tronstad har spilt for Haugesund i Eliteserien og spilte i cupfinalen mot Viking. Han har tidligere spilt i Start og Huddersfield.

Ifølge VG er han til stede i Nederland sammen med sin agent. Midtbanespilleren har stått på ønskelisten til Vitesse lenge.

Både Marcus Pedersen og Martin Ødegaard har spilt i klubben.

24. januar 2020

