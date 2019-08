Etter fem år med Bengt Sæternes ved roret, har hovedtreneren nå fått beskjed om at han ikke vil få tilbud om forlengelse når hans nåværende kontrakt løper ut etter sesongen.

Daglig leder Tom Rune Espedal sier til Aftenbladet at de er fornøyd med jobben Sæternes har gjort disse årene, men at styret har falt ned på at de ønsker en ny retning fra 2020.

– Hva er vurderingen bak å offentliggjøre dette nå?

– Det er rett og slett for å få ein ro rundt sitausjonen. Det har blitt en del spekulasjoner, så dette gjøres for å skjerme og få ro rundt spillergruppen og klubben, og ikke minst Bengt selv, svarer Espedal.

– Har det rett og slett blitt vel mye bråk rundt klubben den siste tiden?

– Det har vært mye diskusjoner, så vår vurdering er at det er bra å rive av det plasteret og se fremover. Både for klubben og for Bengt sin del, svarer Espedal.

Sandnes Ulf går nå inn i en høst som blir deres siste på Sandnes stadion før klubben flytter til nye Østerhus Arena. Samtidig er det nå også klart at det blir ny hovedtrener fra neste år.

– Hvor spesiell blir denne høsten nå?

– Fotballmessig blir den som alle andre høstsesonger. Sæternes har fortsatt full tillit og skal lede laget ut sesongen. Det er en mann som er profesjonell til fingerspissene, sier Espedal.

Klubben og sportslig ledelse vil i tiden fremover kartlegge, og på sikt ansette ny hovedtrener for neste år. Espedal opplyser at de nå er i sluttfasen av å definere hvilken type trener de ønsker å se etter.

