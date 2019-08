Fikk nei av klubben til å bli landslagssjef. Nå får han likevel lov til å dra.

Det har vært en tøff arbeidsuke for Storhamar-trener Arne Senstad. Det startet på mandag da han dro til Polen for å diskutere jobben som landslagssjef for landets beste kvinner.

Forhandlingene ble raskt unnagjort, og innen dagen var omme hadde han blitt enig med Polen om bli deres nye landslagssjef. Det var bare én hake. Senstad ville trene Storhamar videre til kontrakten hans går ut neste sommer, samtidig som han var landslagssjef.

Mens Senstad trodde han skulle få tid til å avklare dette med Storhamars styre, sendte Polens håndballforbund ut en pressemelding som sa at alt var klart. I den sa Senstad følgende:

– Det er en ære for meg, men fremfor alt en utfordring med hardt arbeid og et stort ansvar. Jeg forsikrer om at jeg vil gjøre alt for å nå målene mine og bygge et sterkt lag som kan vinne mot de tøffeste motstanderne, sa Senstad.

Ledet Storhamar i NM

Tirsdag var Senstad på sidelinjen i Bjørnholthallen da Storhamar kjørte over Gøys 3. divisjonslag i første runde i NM. Onsdag bestemte Storhamars styre at de ikke syntes det var greit at Senstad delte tiden sin mellom Storhamar og Polen.

– Storhamar Håndball Elite har kommet til at klubben ikke ønsker en slik delt løsning. Vi ønsker at vår hovedtrener har fullt fokus på jobben hos oss for å utvikle spillere, team og klubb videre. Storhamar kan derfor ikke akseptere et slikt engasjement i tillegg til jobben hos oss, skrev klubben i en pressemelding.

Der var ikke Senstad sitert. 50-åringen ville ikke kommentere saken før etter at fredagens pressemelding var ute.

Ikke i boks enda

Han vil forlate klubben for å bli landslagssjef, men poengterer at det fortsatt gjenstår noen vurderinger før han skriver under for Polen.

– Det er en vanskelig beslutning å ta. Etter møter denne uken hvor klubben avslo muligheten for en delt løsning, åpnet de for at jeg kunne reise. Det å forlate klubben nå, var ikke en del av planen. Jeg har for mye følelser til at det har vært et alternativ. Jeg har respekt for at Storhamar vil gi meg denne muligheten. Etter elleve sesonger som hovedtrener har jeg et sterkt forhold til Storhamar, og håper klubben raskt finner en ny hovedtrener som kan utvikle laget mot nye mål, sier Arne Senstad i en pressemelding.

Overfor Aftenposten sier han følgende:

– Jeg aksepterer at Storhamar ikke ville ha en delt løsning, selv om jeg mener det lå godt til rette for det.

Han forteller at det dukket opp ting under møtene med Storhamar, ting som åpner for at han kan forlate klubben.

– Jeg har sagt hele tiden at jeg skulle fortsette i Storhamar, men så dukket det opp en del ting som gjorde at det ble naturlig likevel.

Han ønsker ikke å kommentere noe rundt hva konkret som dukket opp under møtene.

Skal lede laget i serieåpningen

Storhamar serieåpner allerede neste uke. Men Storhamar er blitt enige med Senstad om at han skal lede laget i klubbens tre første seriekamper.

– Vi synes det er veldig positivt at vår hovedtrener er blitt lagt merke til for den innsatsen han har lagt ned for klubben gjennom totalt elleve sesonger. Arne har vært en viktig bidragsyter i det arbeidet som er gjort for å etablere klubben i norgestoppen, sier styremedlem Roger Jenssen og legger til:

– Storhamar Håndball Elite har høye ambisjoner for den kommende sesongen. Vi ønsker å ta nye steg i norsk og internasjonal håndball. De utfordringene dette trenerskiftet har, må vi som klubb ta tak i og løse på en profesjonell måte.

Overfor Aftenposten innrømmer han at timingen ikke er ideell.

– Samtidig snakker vi om en trener som har gjort så mye for klubben over flere år, at vi skylder ham muligheten. Vi som er igjen i klubben – spillerne og støtteapparatet rundt – er innstilt på at vi skal gjøre jobben ordentlig.

Kåret til årets trener

Senstad ble kåret til årets trener forrige sesong sammen med sin assistent Eirik Haugdal, som har gått videre til hovedtrenerstillingen i Fredrikstad. Prisen kom etter Storhamar ble sølvvinnere både i serien, cupen og sluttspillet etter suverene Vipers Kristiansand.

Trenerprofilen har ledet Storhamar fra 2006 til 2013, og fra 2015 til 2019 etter et par år i Oppsal.

Senstad ble headhuntet til Polen-jobben etter at Leszek Krowicki fikk sparken tidligere denne sesongen som følge av svake resultater. Polen klarte ikke å kvalifisere seg til håndball-VM i Japan i november og desember. Senstads jobb skulle være å ta dem til mesterskap igjen.