Rekdal om HamKam-jobb: - Nå blir det enda mer press på klubben

Kjetil Rekdal planlegger å bli boende i Hamar resten av livet. Han mener det vil bli et ekstra press på HamKam nå som han er blitt hovedtrener.

I desember 2019 delte Kjetil Rekdal ut prisen for årets trener i 1. divisjon. I år kan han være med i kampen om å vinne den selv. Foto: Fredrik Hagen / NTB Scanpix

Rekdal har vunnet både serien og cupen som Vålerenga-trener, og kommer dermed til den kriserammede Hamar-klubben med en tung merittliste.

I sitt første møte med pressen som HamKam-trener la han vekt på at det vil føre til økt press på klubben.

– Nå blir det enda mer press på HamKam enn det har vært. Det kjenner jeg jo til fra mine tidligere klubber, at fokuset kommer til å bli enormt. Det synes vi bare er kult, og det skal vi takle veldig fint, sier Rekdal ifølge TV 2.

Det at han allerede bor i Hamar, og har en niåring som spiller for HamKam, gjorde valget om å bli hovedtrener lett, sier han til TV 2.

– Mest sannsynlig blir jeg boende her resten av livet, og da hadde det vært greit og kanskje hjelpe til å sørge for at byen her har et fotballag som er høyest mulig i divisjonene, i hvert fall, sier han.

Da har han en jobb å gjøre. HamKam ligger helt sist i førstedivisjon, med kun tre poeng (etter uavgjortkamper) på ni forsøk.