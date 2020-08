Formel 1-mesteren hedret avdød Hollywood-stjerne

Verdensmester Lewis Hamilton var sterkest under lørdagens kvalifisering til Belgias Grand Prix i Formel 1. Mercedes-kollega Valtteri Bottas ble nummer to.

Mercedes-fører Lewis Hamilton hedret den avdøde skuespilleren Chadwick Boseman før lørdagens ritt. Foto: François Lenoir, AP / NTB scanpix

NTB

Det var Hamiltons 93. kvalifiseringsseier i karrieren. Han noterte 1.41,252 mot slutten av kvalifiseringen og vant over halvsekundet foran sin finske lagkamerat Bottas.

Engelskmannen slo banerekorden to ganger på veien mot beste startposisjon i søndagens VM-runde, der han jakter sin 89. karriereseier. Klarer han det, er han kun to seire unna Michael Schumachers rekord.

– Jeg gjorde ikke en feil, sa Hamilton stolt i et intervju.

Red Bulls Max Verstappen endte som nummer tre under kvalifiseringen.

Før lørdagens løp kunne man se Hamilton avgi en personlig hyllest til Hollywood-skuespiller Chadwick Boseman, som døde fredag.

– Dette er en veldig viktig «pole» for meg fordi jeg våknet til de triste nyhetene om at Chadwick var gått bort. Det har vært et så tungt år for oss alle, så det rystet meg. Jeg ønsket å dra ut på banen og kjøre perfekt på grunn av hva han har gjort for folket vårt og hvordan han har vist små barn hva som er mulig, sa Hamilton.

Hollywood-skuespiller Chadwick Boseman døde på fredag, kun 43 år gammel. Foto: Jordan Strauss, AP / NTB scanpix

Boseman, som blant annet spilte superhelten «Black Panther», døde kun 43 år gammel. Han døde av kreft.

Hamilton, som jager sin sjuende VM-tittel og kan ta igjen Schumacher også i antall titler, leder sammenlagt 37 poeng foran Verstappen, med Bottas på tredjeplass.