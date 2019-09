MJØNDALEN - ROSENBORG 2–1 (1–1)

RBK tok en viktig borteseier mot Mjøndalen søndag kveld. Dermed klarte de å pynte på den grusomme bortestatistikken som etter søndagens kamp viser tre seire, fire uavgjort og fire tap.

Rosenborg fikk en verst mulig start da Mjøndalen tok ledelsen allerede etter seks minutter. Det tok likevel ikke lang tid før Anders Trondsen skaffet straffespark som Alexander Søderlund satte sikkert i mål.

Etter hvert forstod RBK alvoret og satte opp tempoet. Noe som viste seg å være et smart trekk. Mjøndalen hadde store problemer med å henge med i store deler av kampen. Deres fremste angrepsvåpen ble lange innkast og høye baller mot Hovland og Valsvik som hadde relativt god kontroll i lufta.

Da Gjermund Åsen svingte et hjørnespark inn i boksen etter 50 minutter tok RBK ledelsen. Mjøndalen-spiller Joachim Olsen Solberg var uheldig og satte ballen i eget mål. Etter dette var det kun Rosenborg og Mjøndalen evnet ikke å komme med en sluttspurt.

Rosenborg utvidet med det rekken med kamper uten tap i serien til ti kamper. RBK har ikke tapt en seriekamp siden 23. juni da Tromsø slo dem 1-0.

Etter at Ranheim tidligere på kvelden hadde hindret Bodø/Glimt i å ta med seg tre poeng nordover, klarte RBK med seieren å spise seg litt nærmere gultrøyene som ligger på andreplass. Serieleder Molde spiller mandag kveld mot Stabæk.

Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Marerittstart for RBK

Anders Trondsen var en av spillerne som fikk tillit av Horneland. Allerede etter tre minutter stjal han ballen fra en Mjøndalen-spiller og satte full fart fremover. Helt perfekt slapp han ballen videre til Søderlund som kom alene med RBK-utleide Julian Faye Lund, sisteskansen vartet opp med en fin beinparade da han hindret RBK i å ta en tidlig ledelse.

Det var derimot Mjøndalen som skulle få nettkjenning først. Hjemmelaget vant et innkast høyt i banen og gikk for den lange varianten. Fredrik Brustad kastet langt inn i RBKs 16-meter, der stusset Sondre Solholm Johansen videre til Olivier Occean som stanget ballen bak André Hansen.

Anders Trondsen fortsatte å storme frem i angrep fra sin indreløper-posisjon og truet Mjøndalen flere ganger i starten av kampen.

Etter 14 minutter flikket han ballen med hælen inne i Mjøndalens 16-meter. Venstreback Vetle Dragsnes hang ikke med og hektet beinet til Trondsen. Dommer pekte resolutt på straffemerket. Alexander Søderlund tok ansvar og la ballen sikkert i målet. Dermed var lagene like langt.

Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Mer positive tendenser fra RBK

27 minutter ut i kampen slo Vegar Eggen Hedenstad et presist hjørnespark. Etter litt klabb og babb havnet ballen hos Maars Johnsen som gikk for skuddet. Kun en redning på strek fra Solholm Johansen hindret RBK i å ta ledelsen.

Ingen av lagene tok særlig kontroll over kampen før det var spilt 20 minutter. Etter dette økte RBK tempoet og Mjøndalen ble løpende mye etter ball. Rosenborg kom seg flere ganger rundt på kant og vant flere hjørnespark, noe som tvang Mjøndalen bakover på banen.

Gjermund Åsen prøvde lykken da det gjensto syv minutter av første omgang. Indreløperen klinket til fra 20 meter og Julian Faye Lund måtte ut i full strekk for å hindre Åsen.

Kun minuttet senere var Åsen frempå igjen. Anders Trondsen kjørte slalåm forbi tre Mjøndalen-forsvarere. Så spilte han ballen fint inn til Åsen som nok en gang gikk for skuddet. Nok en gang vartet Faye Lund opp med en feberredning. En meget solid førsteomgang av Rosenborgs utleide keeper.

Lagene gikk til pause med stillingen 1–1. Rosenborg hevet seg betraktelig da omgangen beveget seg inn i den siste halvdelen. De skapte flere sjanser, men en god Julian Faye Lund holdt Mjøndalen inne i kampen.

Terje Bendiksby / NTB Scanpix

RBK tok ledelsen

Andre omgang startet med at Birger Meling stjal ballen fra Alexander Betten Hansen og la inn foran målet. Ballen gikk forbi Faye Lund og kun et langt bein fra Solholm Johansen hindret Maars Johnsen i å nå ballen.

Så kom målet Rosenborg jaktet. Gjermund Åsen skrudde et hjørnespark nydelig inn i boksen. Ballen gikk via Mjøndalen-spiller Joachim Olsen Solberg og i mål. Dermed kunne RBK slippe jubelen løs etter å endelig ha fått målet som ga dem ledelsen.

60 minutter ut i kampen fikk Søderlund en eventyrlig mulighet til å score sitt andre mål for kvelden. Gjermund Åsen driblet seg fint løs på venstrekanten og la inn. Ballen gikk over Mjøndalens midtstoppere og havnet i beina til Søderlund. Julian Faye Lund viste nok en gang hvorfor han blir sett på som et stort keepertalent da han reddet skuddet. Nesten helt ufattelig at Søderlund ikke scoret i den situasjonen.

Terje Bendiksby / NTB Scanpix

Cruiset inn til tre poeng

Mjøndalen skapte ingen verdens ting første halvdel av andre omgang. Til tider så det ut som om at deres eneste angrepsvåpen var lange innkast, noe RBK fikk relativt god kontroll på utover kampen.

Eirik Horneland gjorde sitt første bytte da det gjensto 15 minutter av kampen. Emil Konradsen Ceïde som nylig fylte 18 år, kom inn for Samuel Adegbenro. Syv minutter før slutt gjorde Horneland nok et bytte. Anders Ågnes Konradsen kom innpå for Anders Trondsen. En meget positiv kamp fra den vikarierende indreløperen.

Mjøndalen evnet aldri å komme tilbake. Rosenborg kunne dermed cruise inn en viktig borteseier.