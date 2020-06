Tidligere Lillestrøm-keeper opplevde rasisme i norsk fotball: – Jeg har skjøvet det under teppet

Arnold Origi (36) fikk beskjed om at «vi kan ikke ha en afrikansk keeper» av norsk eliteserieklubb.

For mindre enn 20 minutter siden

Arnold Origi spilte i norsk fotball fra 2007 til 2018. Han fikk norsk statsborgerskap i 2017. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg er veldig takknemlig. Hvis han døde på grunn av hudfargen sin, er det veldig trist. Sånn kan det ikke være. Det er uakseptabelt.

Det sier tidligere Lillestrøm-keeper Arnold Origi (36) om protestene mot rasisme i kjølvannet av dødsfallet til George Floyd.

De siste ukene har vært en vekker for kenyaneren som spilte i Norge i 11 år, fra 2007 til 2018.

– Det har gjort at jeg har satt meg inn i hva rasisme egentlig er. Jeg har skjønt at det finnes mange former for rasisme, som også jeg har opplevd. Det hadde jeg ikke visst hvis ikke det var for den siste tiden, sier Origi, som har både norsk og kenyansk statsborgerskap.

«Vi kan ikke ha en afrikansk keeper»

Den nåværende IFK Helsingfors-spilleren understreker at han aldri har fått rasistiske ord eller gester mot seg på banen i Norge. I 2010 fikk han derimot etnisiteten sin brukt mot seg da han forhørte seg om en overgang.

Origi hadde lagt bak seg det han selv beskriver som sin første gode sesong i norsk fotball. Om sommeren var det en norsk eliteserieklubb som trengte en keeper, og den kenyanske landslagskeeperen fikk en lagkamerat til å ta kontakt med klubben:

– Beskjeden var at «vi kan ikke ha en afrikansk keeper». Det ble sagt at en afrikansk keeper ikke er å stole på, påstår Origi.

– Men jeg skjøv det under teppet. Etter å ha satt meg inn i det nå, har jeg skjønt at det var systematisk rasisme.

– Det er vanskelig for afrikanske keepere å få en kontrakt i Europa. Det blir sagt at de er klønete, at man ikke kan stole på dem og at de gjør utrolige mange tabber, utdyper han.

Arnold Origi som Moss-keeper i 2007. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

– Rasistisk diskriminering

Henrik Lunde, seksjonsleder for klubb og aktivitet i Norges Fotballforbund, reagerer sterkt:

– Hvis det medførte at han ikke fikk kontrakt i en klubb som han ellers ville fått, er jo det en form for rasistisk diskriminering, sier Lunde.

– Vi har mange afrikanere i norsk fotball for tiden, så får man bare håpe at det bidrar til at de som måtte ha slike fordommer ser at det er forskjell på afrikanske spillere, akkurat som alle andre. Alle må behandles individuelt, fortsetter han.

Lunde sier at han ikke har hørt om lignende eksempler og avviser at systematisk rasisme er et større problem i norsk fotball. Lunde sier at de først og fremst jobber med bredden, og at de ytterst sjelden får inn meldinger om rasisme på toppnivå.

– Jeg kan bare telle det vi får inn av disiplinærsaker, og det er lite, sier Lunde.

– Enten så er jeg god nok, eller så er jeg ikke det

Origi sier at kommentaren gjorde ham trist, men at den også ga ham økt motivasjon.

– Det gjorde meg mer bestemt. Jeg ønsket å vise at jeg var best, og jeg ville være med på å gjøre det enklere for andre afrikanske keepere å komme til Europa. Den innstillingen gjør at jeg fortsatt kan spille på et ganske høyt nivå i en alder av 36 år, sier Origi.

Keeperen håper alle bruker denne tiden til å sette seg inn i hva rasisme er.

– Hvis jeg hadde visst dette i 2010, hadde jeg spurt klubben om det. Da kan du gå i dialog. At jeg er en afrikansk keeper, skal ikke være en grunn. Enten er jeg god nok, eller så er jeg ikke det. Ikke si at det er fordi jeg er en afrikansk keeper. Det er ikke riktig, sier Origi.

Eliteserien med markering mot rasisme

Henrik Lunde i NFF ber også dem som utsettes for eller observerer rasisme, om å si ifra.

– Vi har lover og røde kort, men det krever at vi får høre om det og at noen må se det, sier Lunde.

– Av det vi registrerer, er det veldig lenge mellom hver gang. Vi opplever også at det er en bra selvjustis blant supporterne. Det er ting som ble sunget på tribunen for 30 år siden som ikke vil bli sunget i dag, fortsetter han.

Leif Øverland i Norsk Toppfotball sier at de i samarbeid med Norges Fotballforbund og Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (Niso) kommer til å ha en markering mot rasisme når Eliteserien starter opp igjen 16. juni.