Tertnes-talentet (19) imponerte i storseier

Tertnes – Gjerpen 28–18

Haukelandshallen: Etter en rufsete første omgang, vant Tertnes komfortabelt hjemme mot Gjerpen onsdag kveld.

Det kan de blant annet takke keeperen sin for.

19 år gamle Eli Smørgrav Skogstrand, har nå blitt kåret til Tertnes’ beste spiller i begge kampene hun har spilt på Norges øverste nivå.

– Det er veldig deilig. Jeg var litt stresset over å gå rett fra 2. divisjon til eliteserien. Det er noen hakk opp i nivå, men jeg føler det har gått veldig bra så langt, smiler Skogstrand etter kampen.

Målvakten kom fra Sandefjord tidligere i sommer, for å erstatte Marie Davidsen, som har tatt veien videre til tysk håndball og Thüringen HC.

Davidsen var førstevalget i mål for et Tertnes-lag som slapp inn 507 mål i fjor, og med det var ligaens nest gjerrigste lag, bak suverene Vipers.

– Marie Davidsen er en super målvakt, som jeg håper å kunne følge i fotsporene til. Jeg prøver likevel å tenke på meg selv, og ikke sammenlikne meg for mye med hun, sier Skogstrand.

Hun tar nå opp kampen om å fylle Davidsens sko, med Josefine Gundersen Lien, som er inne i sin tredje sesong som keeper for de blåkledde.

Ambisiøs

Skogstrand har kommet godt i gang i Tertnes-drakten.

Hun ble kåret til lagets beste spiller da hun debuterte i helgens 26-24-seier over Fana. Den bragden gjentok hun altså mot Gjerpen onsdag kveld.

– Det er veldig stas! Det er en ekstra bonus, som jeg tar med meg videre, sier Skogstrand.

Hun forklarer at ambisjonen på sikt er spill i utlandet, og å etablere seg på A-landslaget.

Tett åpning

Da hjelper det å levere slik hun gjorde onsdag kveld.

Det ble en tett og jevn åpning på kampen mellom fjorårets bronsevinner og Gjerpen, som avsluttet forrige sesong med å så vidt berge eliteserieplassen.

Det første kvarteret var preget av fysiske dueller og flere stopp i spillet.

Etter 18 minutter sørget Eva Erdal Moen for at Tertnes for første gang i kampen fikk en tomålsluke. En rekke bunnsolide redninger fra Eli Skogstrand hindret skienslaget å hente inn de blåkleddes forsprang før hvilen.

Fakta: Tertnes – Gjerpen 28–18 (12–8) 2. runde Eliteserien håndball Haukelandshallen Dommere: Vidar Larsen, Tor Brede Launes 2 minutter: T. Stankiewicz, Tertnes – D. Groa, Gjerpen Toppscorer: T. Stankiewicz 4, Tertnes – D. Groa 7, Gjerpen Tertnes: Josefine Gundersen Lien, Birgitte Karlsen Hagen 2, Thea Stankiewicz 4, Henrikke Hauge Kjølholdt 3, Benedicte Frøland Nesdal, Linn Gossé 3, Madeleine Hilby 1, Karoline Fantoft, Tina Abdula 3, Eva Erdal Moen 2, Hermine Motzfeldt Auberg 2, Eli Smørgrav Skogstrand, Katarina Viktoria Bjørnskau Berens 3, Rikke Larsen Øyerhamn 2, Kaja Horst Haugseng 3.

Etter pause dominerte Tertnes. Da den andre omgangen var halvspilt, ledet vertene 18–13.

Hjemmelagets keeper og forvar var simpelthen for godt til at Gjerpens offensiv klarte å sette Tertnes’ ledelse i fare.

Kampen endte 28–18.

Ros fra treneren

Tore Johannessens leder Tertnes i sin 14. sesong. Han roser sin nye målvakt.

– I dag står hun veldig bra. Hun er helt fersk på dette nivået. Det er veldig kjekt at hun får det til med en gang, sier Johannessen, som legger til at hun også skal få tid til å utvikle seg mer.

– Hun kommer til Bergen fordi vi har ordentlig tro på hun. Det er en målvakt med veldig god spilleforståelse, sier Johannessen.

Han mener det betyr mye for en målvakt.

– Det gjør at man kan kompensere for eventuelle svakheter, sier treneren.

Nå skal Tertnes spille cupkamp – før de neste helg reiser til Kristiansand og det som på papiret er sesongens tøffeste kamp – borte mot Vipers.

– Det blir steintøft, men de er et lag som er mulig for oss å slå, sier Tore Johannessen.