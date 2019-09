Lagerbäck testet ut King og Haaland sammen

– Vi ser på rankingen at det er et lag vi skal slå hjemme. Vi ser for oss en kamp der vi har ballen mest og kontrollerer kampen, sier Lagerbäck.

– Josh skal kjenne litt mentorskap overfor de unge spillerne. Det var noen av grunnen til at jeg gjorde som jeg gjorde, sier Lagerbäck om at King og Haaland opererte mye sammen.

Alle uttatte 23 spillere var med på økta onsdag, og ifølge Lagerbäck var det en «riktig bra trening». Han ville ikke slippe ut noen drypp om hvem som starter i angrepet.

– Å sette inn to store spisser og la Joshua starte på banen hadde kanskje heller ikke vært så dumt.

Flere spissvalg

Haalands målproduksjon i Østerrike ga 19-åringen plass i troppen. Premier League-mannen King er en selvskreven mann for Lagerbäck.

Den svenske landslagssjefen har i tillegg Alexander Sørloth og Bjørn Maars Johnsen som rene spisser i troppen. I tillegg er Tarik Elyounoussi med. Han har gjort en jobb i angrepet før.

Malteserne har tre poeng på fire kamper. De kom i 2-1-seieren over Færøyene på hjemmebane.

To muligheter

To veier kan få Norge til EM, noe som i så fall vil bli det første sluttspillet på 20 år for A-landslaget.

De to beste i EM-kvalgruppen er kvalifisert. I praksis er det bare én ledig plass da Spania virker helt ustoppelig på toppen.

Skulle Norge ikke komme med den veien, slår UEFAs nasjonsliga inn. Der er Norge kvalifisert for semifinale på sitt nivå. Seier der og så i en påfølgende finale vil gi EM-billett.

Slik det ser ut nå er Serbia en sannsynlig motstander i semien. Det vil bli tøft om serberne får med alle sine beste spillere og løfter lagmoralen. Likevel kan mye skje de neste månedene.

Sverige er Norges motstander søndag. Kampen spilles i Stockholm.