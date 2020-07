Omfavnet egne supportere etter seier mot rivalen. Nå krever NFF svar av Strømsgodset.

Fotballforbundet er ikke fornøyde med jubelscenene etter lokaloppgjøret.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Moses Mawa og Lars Jørgen Salvesen scoret målene for Strømsgodset mot Mjøndalen. Foto: Geir Olsen

Norges Fotballforbund reagerer på at flere Strømsgodset-spillere omfavnet egne supportere etter seieren over Mjøndalen i onsdagens eliteseriederby.

Episoden er et brudd på gjeldende smittevernregler. Videoen, der fler av drammensklubbens spillere møter ekstatiske supportere ved banen etter kampslutt, ble lagt ut i sosiale medier av rettighetshaver Eurosport torsdag.

Risikerer straff

Etter å ha blitt gjort oppmerksom på episoden fredag formiddag, bekrefter Norges Fotballforbunds konkurransedirektør Nils Fisketjønn at den vil bli tatt tak i.

– Vi vil anmode klubben om en forklaring. Deretter vil PN (Påtalenemda red. anm.) vurdere eventuelle skritt videre, skriver han i en SMS til NTB.

Les også «Ingen» har hørt om henne, men Klopp gir Mona (35) mye av æren for Liverpools suksess

Det blir dermed opp til Påtalenemnda om saken skal forfølges videre, og om klubben kan risikere å bli straffet.

Norges Fotballforbund har nedfelt en streng smittevernprotokoll som skal ligge til grunn for gjennomføring av samtlige kamper i toppfotballen. I henhold til denne er det blant annet kun tillatt å slippe inn 200 tilskuere i kampene i Eliteserien.

Det blir dermed opp til Påtalenemnda om saken skal forfølges videre, og om klubben kan risikere å bli straffet.

Har ikke sett videoen

Strømsgodsets daglige leder Dag Lindseth Andersen avventer henvendelsen fra Norges Fotballforbund.

– Vi har ikke fått noen anmodning fra NFF ennå, men hvis det kommer, så skal vi naturligvis svare på den som vi alltid har gjort, sier han til NTB.

– Jeg regner med vi får noen dager til å skrive en redegjørelse på dette, så tar vi det naturligvis opp med de involverte partene for å høre hva som egentlig skjedde. Jeg har ikke rukket å se videoen selv, tilføyer han.

Lindseth er samtidig tydelig på at klubben er opptatt av å følge reglene som gjelder.

– Vi skal håndtere det på en ordentlig måte. Vi ønsker jo ikke som at vi skal fremstå at vi bryter regler, men dette skjedde i vill jubelrus etter å ha vunnet et lokalderby, sier han.

Vant lokaloppgjøret

Strømsgodset vant onsdagens lokaloppgjør på eget gress 2-1. Målscorerne Moses Mawa og Lars-Jørgen Salvesen er blant spillerne som feiret de tre poengene med fansen etter kampslutt.

Godset er nummer åtte i Eliteserien etter like mange serierunder. Mjøndalen ligger to plasser lenger ned på tabellen.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med både Strømsgodset-ledelsen og Godsetunionen, men de har ikke besvart våre henvendelser.

(©NTB)