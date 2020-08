Carlsen med knusende turneringsseier: – Han spiller så bra at man tror han jukser

Magnus Carlsen (29) vant turneringen Legends of Chess. Nå er han 410.000 kroner rikere.

Magnus Carlsen tjente rundt 410.000 kroner på seieren. Foto: Heiko Junge

Viljam Brodahl Aftenposten

Mandag storspilte Magnus Carlsen i første finalekamp mot Jan Nepomnjasjtsjij i Legends of Chess-turneringen. Det storspillet fortsatte så til de grader tirsdag ettermiddag.

Finalerunden besto av en best-av-tre-serie. Hver kamp i turneringen ble avgjort over fire lynsjakkpartier. Da tre av tirsdagens partier var unnagjort, var det over.

Carlsen sto med to seire og én remis. Dermed kunne ikke den russiske motstanderen komme tilbake i kampen.

– Utklassingsseier, sa TV 2-kommentator Jon Ludvig Hammer.

– Det var en maktdemonstrasjon så godt som hele veien, supplerte makker Hans Olav Lahlum.

– Mer enn jeg kunne håpe på

Carlsen var svært begeistret i seiersintervjuet med TV 2.

– Jeg er veldig fornøyd i dag. Jeg har ingenting å klage på, sa han og gliste.

Han regnet ikke det som «veldig sannsynlig» at han skulle avgjøre kampen allerede etter tre partier. Nordmannen mente motstanderen ble tvunget til å ta større risiko ettersom Carlsen vant det første partiet.

– Det var mer enn jeg kunne håpe på, fortalte Carlsen.

Magnus Carlsen har vunnet tre av fire turneringer i Magnus Carlsen Chess Tour. Foto: Heiko Junge

Drømmestart

Den norske 29-åringen fikk en best mulig start på dagen da han vant det første partiet Nepomnjasjtsjij. Storspillet fortsatte så i det andre partiet. Til tross for at han spilte med svarte brikker, noe som gir en liten ulempe ved start, vant nordmannen komfortabelt nok en gang.

– Magnus Carlsen spiller så bra at man noen ganger tror han jukser, sa Aleksandr Grisjtsjuk under Chess24s livesending.

Russeren er tidligere verdenstreer og har vunnet VM i lynsjakk tre ganger. Nå kommenterer han partier for sjakknettstedet.

På dette tidspunktet ledet Carlsen 2–0 med kun to partier igjen. Han kunne dermed sikre seieren ved å klare én remis i ett av de to siste partiene.

Remis ble som forventet resultatet i det tredje partiet i løpet av kort tid. Carlsen kunne glise for turneringsseieren.

Jan Nepomnjasjtsjij var Magnus Carlsens motstander i finalerundene. Foto: Berit Roald

Spiller om store pengesummer

Turneringen er den fjerde av totalt fem som utgjør Magnus Carlsen Chess Tour. Den norske sjakkstjernen har nå vunnet tre av fire turneringer i serien.

Ikke bare gir det heder og ære for Carlsen, det betyr også et godt innskudd på nordmannens bankkonto. Vinneren av Legends of Chess er sikret 45.000 dollar, nærmere 410.000 kroner.

Totalt har han rundet 1,6 millioner kroner i premiepenger bare på turneringene i denne serien. Den siste turneringen spilles senere denne måneden.