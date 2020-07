Derfor frykter ikke Vålerenga en ny kollaps

Vålerenga-troppen som kjemper i toppen av Eliteserien er stort sett den samme som kollapset i fjor. Men de er ikke redd for at historien skal gjenta seg.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vålerenga-laget har fått mye å juble for denne sesongen. De håper det fortsetter. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

VALLE: – Vi ser ut som et lag nå, sa Ivan Näsberg dagen etter 1–0-seieren mot Haugesund forrige uke.

Etter 0–0 kampen borte mot Kristiansund sist søndag beholdt Vålerenga tredjeplassen på tabellen med 16 poeng.

Vålerenga hadde også en sterk poengfangst i første halvdel av sesongen i fjor. Da gikk det kun en vei etterpå. Storseiere ble byttet ut med nesten like store tap. Og poengdelingene florerte.

Ingen var dårligere enn Vålerenga den andre halvdelen av sesongen. Oslo-laget vant kun én av sine siste 16 seriekamper.

Men stemningen i gangene på Intility Arena er bedre nå. Smilene er tilbake på fjesene til spillere og støtteapparat.

– Det er veldig god lagmoral her. Alle drar i samme retning. Hvis man ser at noen har en tung dag, så prøver vi å hjelpe hverandre. Vi er blitt mer voksne, sier Matthías Vilhjálmsson, før han forter seg å legge til:

– Jeg er godt voksen, men vi er solide og spillestilen hjelper der. Hvis du har god struktur, jobber hardt og har en fin lagmoral, da kommer vi langt i denne ligaen, sier islendingen, som har rukket å bli 33 år.

Vålerenga-angrepsspiller Matthías Vilhjálmsson har merket en endring i spillergruppen fra forrige sesong. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Les også Vålerenga gjør suksess med spissgrep: – Så lenge vi vinner, så kan jeg spille høyreback

Fagermo får ros

Vilhjálmsson får støtte av forsvarskrigeren Ivan Näsberg, som roser kontinuiteten.

– Det er en stor fordel vi har på banen, som man kanskje ser nå, at vi kjenner hverandre bedre og bedre, sier Oslo-gutten.

Lagets nye trener, Dag-Eilev Fagermo, får også en del av æren.

– Han har kommet inn ganske bra, med masse energi, ikke minst. Så har han kommet inn med en klar og tydelig fotballidé, på hvordan vi skal spille, som begynner å sette seg nå. Så det er bra, sier Näsberg.

Fakta Vålerengas fem neste kamper Søndag 26. juli: Vålerenga – Strømsgodset. Onsdag 29. juli: Molde – Vålerenga. Lørdag 1. august: Brann – Vålerenga. Lørdag 8. august: Vålerenga – Bodø/Glimt. Mandag 17. august: Start – Vålerenga. Les mer

Måtte tørke tårer

Aftenposten snakket med 24-åringen da Vålerenga var inne i den tøffeste perioden under fjorårssesongen. Da sank han sammen og måtte tørke tårene etter 0–4-tapet mot Viking. Näsberg mener moralen i laget har tjent på den harde perioden.

– Jeg synes også under hele den perioden i fjor, så sto vi sammen som et lag. Og det har vært ganske bra. Så humøret har vært så bra som det kunne være. Men nå føler jeg vi får uttelling for det. Vi har moralen i laget, og du ser at selv om vi får rødt kort og spiller med én mann mindre i 60 minutter, så står vi sammen og kriger til slutt. Så det er bra moral her, sier Näsberg.

Vålerengas Ivan Näsberg etter å ha kriget inn 1–1 mot Rosenborg i starten av juli. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Les også Rekdal vil tilbake som trener. Særlig én ting er viktig for ham.

– Vi har et kollektiv

Vi spør Fagermo om han frykter at laget vil gå på en ny kollaps som i fjor. Svaret er nei. Han poengterer at det at nøkkelspiller Chidera Ejuke forsvant, må være en del av regnestykket. I tillegg har han latt seg spesielt imponere av spillergruppens moral.

– Jeg tok inn fem-seks spillere med en gang første dagen var ansatt og hørte med dem hva som var plusser og minuser. Det er mye kunnskap og erfaring i spillergruppen, så jeg hørte på dem og har jobbet med det. Det er viktig, og jeg må si at spillergruppen imponerer meg litt på det som gjelder humør og glede. Så er det vår jobb å være tydelig på hvordan vi vil ha det, og jobbe med det, sier Fagermo.

Dag-Eilev Fagermo roser lagmoralen i Vålerenga-laget sitt. Her fra etter Haugesund-kampen på hjemmebane. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Vålerenga har etter Kristiansund-kampen for en sjelden gangs skyld hatt en hel treningsuke før neste oppgjør. Vålerenga møter Strømsgodset i Oslo søndag.