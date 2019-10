Bøe-bloggen: «Måtte det sitte for alle i den viktigste fotballmåneden til Viking i manns minne.»

Tromsø har sugd lenge på den deilige 5-0-karamellen de tok mot KBK sist runde. Jeg tenker det får bli med det. Spillerne der nord har hatt noen glade treningsuker og troen på egne ferdigheter er atter løftet. Denne positive energien har de tatt med seg sørover og mener at de skal ha poeng med i kofferten hjem. Tror de ...

En i overkant uttelling fra nordlendingene ble fasiten etter nevnte kamp. Seks skudd med fem nettkjenninger som resultat er vel ikke så aller verst? For laget med flest baklengs i Eliteserien, 48, var nok det å få en smultring like kjærkomment som målskredet. Kampen var jevnspilt sier ryktene. Tro det eller ei.

Laget fra ishavsbyen ligger, som kjent, meget utsatt til og de vil bruke denne siste seieren for alt det er verdt når våre vikinger skal kjempes ned. Psykologi, og det er enkelt slik. De har plantet halmstrået. Våre spillernes jobb er å ruske opp det lille rotfestet og vise at høsten har mange mørkeblå nyanser.

Bjarne og co. vil fortsette som stevnet med å rullere på laget. Det er viktig å ha flest mulig i troppen kapable til å gjøre en forskjell. Om noen har gått glipp av det, så er dette årets Viking-lags største styrke:

Nemlig en bred og jevn stall der spillere viser seg frem hver sin gang.

Utfordringen er å plukke ut de elleve som er best akkurat der og da. Alltid. Å få alle tannhjulene til å prestere samtidig er kunsten. For øvrig en øvelse ingen trenere i hele verden treffer på konstant. Snarere svært sjeldent ...

Jeg tror Tromsø vil prioritere det defensive kynisk og forsøke å frustrere vårt offensiv. Sannsynligheten for en femmer bak for gjestene er meget stor. Det kan blir en tålmodighetsprøve både for spillere, og ikke minst publikum. For er dobbeltdekkerbussen stengt må ballen tilbake og rundt innimellom.

Fotballforståelse kalles det. Enten har du det, eller så har du det bare nesten ... Det er alltid spennende å se hvordan vårt lag fremstår etter en liten kamppause.

Viking har valgt å kjøre hardt på for å opprettholde form og trykk. Spillere som har «hanglet» noe i prestasjonene har forhåpentlig fått tilbake den flyten vi venter på. Måtte det sitte for alle i den viktigste fotballmåneden til Viking i manns minne.

Nøkkelen til seier er hurtige pasninger, stor bevegelse samt vending av spill kontinuerlig. Dødballføtter må være i vater og duellkraften i begge målgårder på sitt ypperste. At en dødball kan avgjøre utfallet av denne kampen er meget sannsynlig.

Vi går selvfølgelig for tre meget viktige poeng igjen slik at vi kan komme smygende i dragsuget til et stresset RBK. Det var forventet at Kristiansund reiste seg etter det forsmedelige kulerammetapet mot vår motstander. Da er det bare for Viking å gjøre sin del av jobben.

Måtte det lykkes. Vi chattes.