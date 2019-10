– Som hovedtrener er jeg ansvarlig for å sikre at resultatene blir levert på banen, og tabellen lyver ikke. Det trengs noen endringer nå, sier Scott Harrington til Aftenbladet etter at avgjørelsen om at han fratrer sin stilling som hovedtrener for Sola er kjent.

Blytungt eliteseriecomeback

Etter å ha ledet Sola ubeseiret gjennom 1. divisjon og rett tilbake til øverste nivå, har comebacket i eliteserien blitt alt annet enn jubel og seiersglede for de gulkledde.

Laget som før sesongstart hadde ambisjoner om mer enn bare å beholde plassen i eliten, har ikke klart å levere på parketten.

Etter sju strake tap og null poeng, ga Harrington i dag klubben beskjed om avgjørelsen han har tatt.

– De siste to, tre ukene har jeg følt at det var noe annet enn at laget ikke var godt nok til å vinne kampene som gjorde at vi tapte, at det handlet om treneren. Jeg synes det er på tide at laget får inn frisk luft, nye ideer og inspirasjon som gir dem de nødvendige marginene som trengs for å snu denne situasjonen, sier han.

– Jeg vil hvert fall være ydmyk nok til å akseptere at jeg ikke passet godt nok på det som er mitt ansvar denne sesongen, sier han.

– Fortsatt tid til å snu det

Den britiske treneren kom til Sola som assistenttrener i mars i fjor. Han tok over hovedtreneransvaret etter Knut Ove Joa. Harrington forteller at det var en tung avgjørelse å gi seg som hovedtrener. Han opplevde at han hadde tillit fra spillergruppen og fra styret til å fortsette, men valgte likevel å gi seg da resultatene fortsatte å utebli.

– Jeg kan ikke sette fingeren på hva som bør endres for å snu dette. Jeg har min stil som trener og vi har prøvd ulike ting uten at det har hjulpet. Jeg tror laget trenger noen friske ideer nå.

– Det viktigste for klubben nå er å komme seg ut av dette hurtigst mulig og fokusere på det som er viktig akkurat nå. Jeg mener det fortsatt er tid og nok kamper igjen til å snu dette, sier han.

Fredrik Refvem

– Kom som et sjokk

– Klubben er i sjokk over at han velger å fratre sin stilling. Han har vært en fantastisk person å jobbe med, sier daglig leder John H. Kåsen i Sola Håndball om at Scott Harrington har valgt å fratre stillingen sin.

Han sier at klubben jobber for å finne en kortsiktig løsning på trenersituasjonen.

Harrington trakk seg dagen før Sola skal spille kvartfinale mot Flint Tønsberg i cupen. Hvem som skal lede Sola under kvartfinalen er fortsatt uklert.

– Vi må finne en kortsiktig løsning og ta det derfra. Dette kom brått på, sier daglig leder.

Kåsen sier han har sett at Harrington har hatt det tungt de siste dagene, men det har aldri vært et tema for klubben eller styret at hovedtreneren skulle fratre sin stilling.

– Gjør som vi pleier

Allerede i morgen, onsdag, skal Sola møte Flint Tønsberg i cupen. Malin Holta sier at spillerne forsøker å fokusere på morgendagens kamp til tross for trenersituasjonen i klubben.

– Vi spillere har selv tatt tak og trener slik vi pleier før kamp. Vi gjør det vi kan for å forberede oss godt nok til cupkampen, og håper vi er gode nok til å slå Flint, sier Holta.

Spillerne ønsker ikke på nåværende tidspunkt å uttale seg at Harrington har valgt å fratre stillingen sin.

Umiddelbar virkning

Nyheten ble først kjent i en pressemelding fra klubben.

I meldingen står det:

«Det er blitt enighet mellom hovedtrener Scott Harrington og Sola Håndball om at Harrington fratrer som hovedtrener for a-laget med umiddelbar virkning.

Harrington har kontaktet klubben med ønske om å bli fritatt fra sine oppgaver som hovedtrener for A-laget, noe klubben har tatt til etterretning og partene er enige om fratredelsen».

Forventninger til egne og klubbens prestasjoner er ikke innfridd og Harrington ønsker derfor å fratre som hovedtrener. Sola HK ønsker å beholde Scott Harrington i en funksjon i klubben, og arbeider med å se på alternative muligheter.

Klubben og styret har umiddelbart satt i gang arbeidet med å få på plass ny trener til A-laget i Sola HK.