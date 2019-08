Det tidligere Brann-talentet slutter i Sogndal for å bli lege

Eirik Birkelund oppnådde drømmen mange unge fotballspillere går og bærer på. Først fikk han noen kamper for Brann. Deretter ble han signert av franske St. Etienne som et stortalent. Så kom han tilbake til Brann igjen, før Eirik Bakke gjorde ham til et fast innslag i Eliteserien for Sogndal i 2016 og 2017.

Men nå, i en alder av bare 25 år, har Birkelund tatt et utradisjonelt valg. Bergenseren ba Sogndal om å få avslutte kontrakten et halvt år før tiden. For å begynne på legestudier i Bergen.

– Det er kanskje ikke så mange fotballspillere som har muligheten til å ta et slikt valg, svarer Birkelund på spørsmål om hvorfor han gjør et slikt utradisjonelt valg, på vei inn i sin beste fotballalder.

Før han utdyper.

– Jeg har hatt lyst til å bli lege hele livet og det var bare et spørsmål om tid før jeg skulle begynne på utdanningen. Nå passet det veldig bra, og jeg er glad for at Sogndal lot meg gå, sier Birkelund.

Alice Bratshaug

Bakke: - Alt har sin tid

Det var Sogn Avis som først omtalte saken. Til avisen sier Sogndal-trener Eirik Bakke at han ønsker Birkelund lykke til.

– Alt har sin tid. Eirik har vært en veldig bra spiller for oss, med 2016-sesongen som et høydepunkt. Han har vært en rollemodell for de unge karene våre på hvordan en fotballspiller skal være, sier Bakke.

BT møter midtbanespilleren på Sletten Senter, midt innimellom flyttesjauen fra Sogndal til Bergen der et seks år langt legestudium venter ham. Birkelund er tydelig på at det å studere til lege var det han hadde mest lyst til nå.

Men hva med fotballkarrieren? Statistisk sett er jo det jo årene fra 25–30 år, alderen Birkelund er på vei inn i, som er de beste.

– Jeg har ikke utelukket å spille fotball, men legestudiet er krevende og etter at det ble lagt om, er det mye obligatorisk undervisning på dagtid som er vanskelig å kombinere med å spille for et lag som har trening hver formiddag, sier Birkelund.

– Så du har lagt opp på toppnivå?

– Å studere til lege lar seg vanskelig kombinere med toppfotball. Skal jeg spille fotball må det bli for en klubb som lar meg prioritere studiene, og da blir vel nivået deretter, innser Birkelund.

– Hadde du gjort det samme om du fortsatt spilte i Eliteserien?

– Ja, det er jeg sikker på. Det var dette jeg ville nå.

Birkelund understreker likevel at han ikke kjenner seg helt ferdig med fotballen, og at han er åpen for tilbud.

Christian Blom / NTB scanpix

– Liker intellektuelle utfordringer

25-åringen fra Nattlandsfjellet føler han har fått være med på mye spennende som fotballspiller.

– Hva som har vært høydepunktet? I St. Etienne fikk jeg trene med A-laget, og ett helt år spiste jeg frokost med folk som Kurt Zouma og (Pierre-Emerick) Aubameyang. Jeg fikk ikke så mange kamper i Brann, men jeg har fått spille der og i Sogndal har jeg over 100 kamper. Alt dette tar jeg med meg, sier Birkelund.

Bergenseren har studert før. I Sogndal har han tatt bachelorgrad i økonomi. Men det er altså legevitenskapen som tiltrekker ham mest.

– Jeg liker intellektuelle utfordringer, og det er ingen yrker som byr på en større utfordring enn legeyrket, tror jeg. Det å hjelpe mennesker appelerer også veldig til meg, sier Birkelund.