Fem snakkiser etter marerittet i Haugesund: «Det virker som TIL har tatt ferie for lenge siden»

Haugesund 5–1 TIL

1) TIL i feriemodus ble fullstendig avkledd

Det var mange merkelige involveringer fra mange på TIL i kveld, men først og fremst var det en kollektiv svikt som gjorde at det ble et særdeles pinlig tap for «Gutan» til slutt.

TIL virket nervøse og usikre fra første spark på ballen og slet tungt med å håndtere den kraftige vinden og et entusiastisk hjemmelag. I løpet av det siste kvarteret i 1. omgang slapp TIL inn tre mål.

Men det som står igjen er den skrekkelige og blodfattige opptredenen av TIL-spillerne i 2. omgang. Haugesund scoret to mål, men brant en haug av gigantiske sjanser.

TIL-forsvaret var ikke i nærheten av å ha kontroll på Niklas Sandberg og Ibrahima Koné, som terroriserte stakkars tromsøværinger. Etter hvert sto det 5–1 til lystavla til hjemmelaget på Haugesund stadion. Det var ikke ett baklengs for lite.

Det virker som TIL har tatt ferie for lenge siden, for dette var pinlig.

2) Dødballsvikt

Det føltes nesten som at hver eneste dødball hjemmelaget enten ble mål eller en stor sjanse. Først dummet Morten Gamst Pedersen seg ut på første stolpe på corneren som førte til 0–1-målet. Det var heller ingen som fulgte Ibrahima Koné i boks.

TIL utlignet etter hvert til 1–1 ved Robbie Taylor, før det igjen raknet på dødball. Frispark fra høyre ble svingt inn i boks og Ingen fulgte Benjamin Tiedemann i boksen, som først headet ballen på innsiden av stolpen før han sette returen i det åpne målet. Karlstrøm var også på blåbærtur i den situasjonen.

– Vi skal ikke slippe inn to mål på dødball. Det er for lett, konstanterte TIL-kaptein Simen Wangberg til Eurosport i pausen.

Enkelt og greit: «Gutan» må hjem å terpe på defensive dødballer!

3) Karlstrøms mareritt

Som nevnt tidligere gjorde den unge TIL-keeperen en blemme på 1–2-målet, men keepertabben på 1–3-målet kommer til å gå viralt på sosiale medier. Et innlegg fra høyre skulle være enkel nedfallsfrukt, men Karlstrøm fomlet ballen i nettet på særdeles klønete vis.

Greit nok at det var kraftig vind i Haugesund, men Karlstrøm virket ikke påskrudd i det hele tatt. Det var generelt mange usikre involveringer kampen gjennom av den to meter høye keeperen.

Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Selvtilliten til keeperen sank og sank utover i kampen. Tidlig i 2. omgang holdt han på å forære hjemmelaget 4–1 da han mistet ballen i feltet med ballen i beina.

Utover i 2. omgang måtte TIL-keeperen plukke ytterligere to baller ut av nettet.

Kampen var rett og slett et eneste langt mareritt for Karlstrøm.

22-åringen sto strålende mot Sarpsborg, men mot Haugesund var det langt under pari. Når høstsesongen kommer, er det nok Gudmund Kongshavn som er tilbake i mål.

4) Mannefallet

Der TIL-trener Simo Valakari for en uke siden mot Sarpsborg hadde nesten hele troppen tilgjengelig, gikk det ikke mange dagene før det hopet seg opp med forfall til kveldens oppgjør.

Det ble tidlig klart at Artjom Sokol (visumtrøbbel), Anders Jenssen (suspendert), Marcus Holmgren Pedersen (G19-EM) og Gudmund Kongshavn (ble hjemme på grunn av konas fødsel) alle var utilgjengelig til Haugesund-kampen.

I tillegg har Brayan Rojas reist på landslagssamling, mens Sigurd Grønli, August Mikkelsen og Runar Espejord er skadet. Rett før kampstart ble det også kjent at Mikael Norø Ingebrigtsen heller ikke kunne spille på grunn av en smell i menisk.

5) TILs spissproblem

Vi er klar over at det er ordentlig hakk i plata når det gjelder spissproblemet til TIL, men det er fortsatt ingen tvil om at TIL mangler det mest vesentlige: En målscorer.

Runar Espejord kunne vært det, men han er som kjent ute med lyskeskade og det er vanskelig å si når han er tilbake. Innleide Brayan Rojas har vist seg å ikke være god nok, i tillegg at Mushaga Bakenga er et stykke unna toppform etter langtidsskade.

TIL bør få inn en målscorer i sommer, men med begrensede økonomiske muskler må de kanskje finne den spissen i egne rekker. Robert Taylor gjorde sitt beste og ordnet 1–1 med et pent hodestøt, men er han svaret?

TIL er på spissjakt og det finnes muligheter. iTromsø er kjent med at den tidligere TIL-spissen og nåværende MLS-proffen Zdenek Ondrasek er øverst på ønskelista. Lønnen til tsjekkeren, som ifølge amerikanske medier er på 4.5 millioner kroner i året i FC Dallas, kan bli et hinder.

PS: TIL-talent med debut

Den eneste gleden TIL-fans kan se positivt på i dag: 16 år gamle Bryan Fiabema gjorde sin debut i TIL-drakt helt på tampen da han kom inn for Jostein Gundersen.

Unggutten ble som kjent jaktet av italienske SPAL i mai og sees på som et av de mest lovende talentene TIL har i stallen.