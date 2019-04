Zuccarello og Dallas Stars med ny seier i sluttspillet

Nashville Predators-Dallas Stars 3–5

Zuccarello har vært het på målfronten mot Predators i sluttspillet, men lørdag var det lagkameratene som tok seg av nettkjenningene. Dermed har Stars en 3-2 ledelse i best av 7-serien. Neste kamp spilles mandag.

Det var imidlertid Predator-stjernen Rocco Grimaldi som satte kampens første etter seks minutter. Stars fullførte kampens første periode med en ledelse etter scoringer fra Aleksandar Radulov og Jason Dickinson. Etter at Radulov økte til 3-1 i midtperioden, klarte bortelaget aldri å ta igjen forspranget. Sluttresultatet ble 5-3 til Stars.

Aleksandar Radulov og Jason Dickinson scoret begge to ganger for Stars, mens Tyler Seguin sto for en nettkjenning. Jamie Benn leverte hele tre målgivende.

Zuccarello, som har levert fire mål og to målgivende de siste seks kampene, fikk tolv minutter på isen. Søndagens prestasjon var noe mer beskjeden enn de tre foregående.

– Jeg tror han har ytterligere et nivå inne. Det er første gang på to måneder han har spilt fire kamper på rad. La ham komme inn i en rytme og få hockeybeina i gang. Vi snakker om en fyr som knapt har gjort noe som helst i to måneder, og allerede produserer han som dette, sa Stars-trener Jim Montgomery etter onsdagens kamp, ifølge TV 2.