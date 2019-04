Rekordtall for arrangøren av Sentrumsløpet: – Kjekt å se en bølge av mer aktive mennesker

– Det var en utrolig dag. Det bare fløt hele veien, og det kostet meg ingenting, sa en meget fornøyd vinner til Aftenposten like etter målgang på Sentrumsløpets ti kilometer.

Bak Pedersen kom en hel horde av mennesker, men ingen kunne hamle opp med mannen fra Kristiansand Løpeklubb, som vant på tiden 30.15. Allerede litt over halvveis forsto han at det ville gå hele veien.

– Jeg hadde planlagt å ligge bak, men så var kroppen så utrolig lett. Jeg følte at jeg visste det da det var fire kilometer igjen, sier han.

Fikk hjelp av været

Sentrumsløpet har nærmest blitt beryktet for å alltid tilby sine deltagere fint vær. Lørdag truet skyene, men regnet startet først å dryppe så smått da de første deltagerne kom i mål.

Akkurat det passet vinneren bra.

– Jeg har litt pollenallergi, så jeg liker at det er litt regn. Da blir det lettere å puste.

Men skyene hindret ikke folk å strømme til gatene, og heie frem Pedersen og de andre deltagerne.

– Det var helt enorm støtte. Jeg fikk gåsehud de siste 300-meterne. Man må bare nyte øyeblikket, for det er ikke så mange av dem.

I mål var han fire sekunder foran Eivind Øygard fra Jølster og 51 sekunder foran Bjørnar Lillefosse fra Gular IL, som tok henholdsvis andre- og tredjeplassen.

Morten Uglum

– Nesten tilbake til 80-tallet

I mål ble den nybakte vinneren mottatt av hekkeløper Isabelle Pedersen, som kunne dele ut både medalje og ros.

– Når du løper gateløp er det opp og ned, opp og ned. Jeg er imponert, sa hun om tiden like over tredve minutter.

– Hva hadde du selv løpt på?

– En og en halv, kanskje? Det er fryktelig langt fra min distanse.

I godt over en time sto hun senere i folkemylderet utenfor Stortinget og delte ut medalje til dyktig slitne deltagere. IL i BUL overtok som arrangør for Sentrumsløpet på tidlig 2000-tall, og 12.500 deltagere er ny rekord for arrangøren. Den gamle rekorden var på 11.704.

Morten Uglum

Selv om det enda er et stykke til rekorden på nesten 18.000 deltakere fra da KFUM var arrangør i 1988, mener Pedersen at lørdagens lange deltakerliste bekrefter at en ny bølge skyller over landet.

– Det er veldig kjekt å se at det kommer en bølge av mer aktive mennesker. Nå er vi nesten tilbake til der vi var på 80–90-tallet, sier hun.

– Man ser det også på barneløpet her tidligere i dag.

For tidligere på dagen hadde rundt 500 deltatt på barneløpet.

– Det er mye bra på Netflix, HBO og alt dette, men det å være ute sammen med folk gjør noe helt annet med en.

Vinner av kvinneklassen ble Sanna Mustonen fra Hässelby på tiden 34.31. Maria Sagnes Wågan fra IK-Tjalve tok annenplassen, og Hanne Maridal fra Lillehammer IL tredjeplassen.