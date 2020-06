Skandale i Sverige: Superhesten mister trolig seier etter forbudt inngrep

Stadig mer tyder på at Elitloppet i trav ender i en total dopingfiasko og at Propulsion fratas seieren i gigantløpet. Norsk hest rykker trolig opp som vinner.

Propulsion (til venstre) vinner Elitloppet søndag foran Cokstile (til høyre). Foto: Henrik Montgomery / TT via AP

NTB

I så fall rykker norskfødte Cokstile opp som vinner og får 1.-premien på vel 3 millioner kroner. Elitloppet ble kjørt sist søndag.

Norske Trav- og Galopp-Nytt meldte tirsdag at den svenske folkeyndlingen Propulsion hadde gjennomgått såkalt nervesnitting i april 2015. Slike inngrep er lovlig i USA, men ikke i blant annet Sverige og Norge.

Dette klassifiseres som doping i Skandinavia og utelukker hestene helt fra løp og avl.

Det framstår som en gåte at verken eier, trener eller svenske travsportmyndigheter observerte merknaden om nervesnittingen da hesten ble importert til Sverige.

Onsdag kveld åpnet Svensk Travsport (ST) for at Propulsion kan bli fratatt sine plasseringer og premiepenger fra løp i Europa. Det er ikke snakk om småbeløp, men cirka 34 millioner kroner.

– Skulle det vise seg at opplysningene (om inngrepet) blir 100 prosent verifisert, kan det komme til å påvirke hans resultater her, sa ST-direktør Maria Croon.

Både Travronden og Sulkysport melder at Svensk Travsport i fjor sjekket opp rundt Propulsion og rykter vedrørende at hesten hadde fått fjernet to nervetråder nede ved høvene, men at det ikke førte til noen reaksjon.

Lå åpent

Det kommer fram på flere offisielle papirer i USA og Canada at Propulsion er laseroperert og har kuttet nervebaner i begge bein. Dette skjedde i april 2015, et snaut halvt år før hesten ble kjøpt og hentet til Sverige.

Veterinæren som gjorde inngrepet har også bekreftet hva som ble gjort overfor Travronden.

Det amerikanske travforbundet (USTA) er forbauset over at ingen fra svenske travmyndigheter har kontaktet dem. – Det er dypt ulykkelig at ingen fra ST gjorde det. Jeg snakker jevnlig med ST, men har ikke hørt en lyd om dette, sier USTA-direktør T.C. Lane.

Propulsion-trener Daniel Reden: – Dette kom som et sjokk. Jeg vet ikke hva som har skjedd i USA, sier Redén til Travronden.

Han mener at Propulsion ikke kunne prestert som han gjorde år etter år om han ikke hadde hatt nervetrådene i orden.

– Han ville ha totalhavarert og knust sine egne bein, sier Redén.