To av Norges beste badmintonspillere prøvde nyvinningen. Her er deres dom.

Badminton er en fin måte å mosjonere og trene på, men akk så ergerlig når vinden tar tak i ballen. Det skal det bli slutt på.

Testing av ny ball falt i smak for eliteutøverne Emilie Hamang og Sturla Flaaten Jørgensen Foto: Charlotte Stølen/NBF

Mette Bugge Aftenposten

Nå er idretten kommet med et nytt tilbud – AirBadminton. Den nye ballen, AirShuttle, er designet for å tåle vind og egner seg dermed mye bedre utendørs. Den måtte Emilie Hamang og Sturla Flaaten Jørgensen teste ut.

De to er på landslaget, satser på idretten fullt og helt, og har store ambisjoner.

24-år gamle Flaaten er regjerende norgesmester i double, Hamang regjerende norgesmester i single.

Da de fikk ta på og prøve ballen på Huk, kort tid etter deg daglige landslagstreningen på Bygdøyhus, var de samstemte:

– Denne ballen er bedre enn jeg trodde. Det tok litt tid å bli vant til den, men deretter gikk det fint, sier Hamang.

Fakta AirBadminton Er grunnleggende lik innendørs badminton. Det er imidlertid flere forskjeller mellom de to spillene som påvirker spillernes strategier, spill og teknikker. Målet med spillet er å få poeng ved å: Få ballen til å lande på motstanderens banehalvdel. Tvinge motstanderen til å slå ballen utenfor banen Tvinge motstanderen til å slå ballen i nettet Les mer

Egner seg til mye

22-åringen fra Bærum mener at dette kan være et godt alternativ for mange som vil bruke denne idretten som trim, lek og mosjon. Og som kanskje ikke har tilgang til en hall. For i den vanlige badmintonidretten er det en fjærball som er tingen. Den blir ofte for lett utendørs.

Jørgensen var like spent før han slo til med racketen, mot en ball som ga en litt annen følelse enn det han er vant til.

– Det var gøy. Ballen er definitivt bedre enn jeg trodde. Fortsatt kan du kjenne litt vind, men ikke på samme måte som før. Denne er et godt alternativ for alle som trener og trimmer utendørs.

Begge to skulle vært med på EM i april, men pandemien tok det mesterskapet. Nå blir det å trene mot konkurranser til høsten. Men fortsatt er det den 5,5 gram tunge fjærballen som foretrekkes for elitespillerne.

Perfekt med uteliv, racket, tyngre ball og sand under føttene. Emilie Hamang tester. Foto: Charlotte Stølen/NBF

Ball som bremser opp

– AirBadminton er lansert på verdensbasis. Ballen lages av et syntetisk materiale, og den er en del tyngre enn den i tradisjonell badminton, sier generalsekretær Espen Larsen i Norges Badmintonforbund. Og fortsetter:

– Det unike er at den i tillegg til å være tyngre har en «bakpart» som er mer brettet ut enn en vanlig fjærball. Det gjør at den til tross for tyngden også bremser raskere opp og dermed ikke «fyker av sted».

Han opplyser at Det internasjonale badmintonforbundet har forsket på dette i fem år, i samarbeid med Institute for Sports Research (ISR) ved Nanyang teknologiske universitet i Kina.

Oppdraget var å utvikle en ny utendørssport, med en ball som god motstand i vind, og som førte til at spillere fikk et mer positivt inntrykk av badminton. Ballen måtte derfor også ha gode flyegenskaper, kunne spinne og ikke gå fort i stykker.

Det internasjonale badmintonforbundet (BWF) har tatt regningen. Ballen er nå å få kjøpt i Norge.

– Det som er fascinerende er at med ett kan badminton spilles på asfalt, grus, gress og sand. Man kan spille på en bane med vanlige badmintonnett, og med vanlige badmintonracketer, joggesko, shorts og T-skjorte, opplyser generalsekretær Larsen.

Sturla Flaaten Jørgensen slenger seg nesten som om det var sandvolleyball. Men det er badminton. Foto: Charlotte Stølen/NBF

Timingen er god

AirBadminton spilles på bane som er 16 x 6 meter med vanlig badmintonnett, men også med regler der spillerne ikke kan gå nærmere nettet enn to meter. Dermed blir det en slags dødsone og spillerne får da 6 x 6 meter å passe på.

– Nettopp i koronatiden er det ypperlig med avstand. Timingen er god for lanseringen. Og vi ønsker at dette spillet, med en tyngre ball, skal kunne spilles både ute og inne, sier Larsen.

– Blir dette mer enn et mosjonstilbud?

– Ja, det blir også en konkurranseidrett. Vi er i startgropen. Og da skal det spilles best av fem sett til 11 i både single, double og med tre på hver side.

Det internasjonale tennisforbundet ser for seg at det blir kamper og turneringer over hele verden, og ved å gå inn på deres hjemmeside, er det bilder og tegninger som forteller hvordan dette skal se ut.

Det kan minne om en sandvolleyballbane, med nett, få spillere og tribuner tett på.