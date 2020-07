Fotballpresident Svendsen tar selvkritikk etter «Josimar-saken»

«Josimar-saken» får ingen praktisk konsekvensen utover at fotballpresident Terje Svendsen tar selvkritikk av håndteringen av hendelsen.

Fotballpresident Terje Svendsen tar selvkritikk. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Styret har gått gjennom forelagt avtale inngått mellom NFF v/Pål Bjerketvedt og Erik Loe. Et samlet styre er enige om at avtalens parter skulle vært NFF v/styret og Erik Loe. Styret har kommet til at avtalen blir å etterleve, av hensyn til Erik Loe og til en endelig avslutning av saken, sier Svendsen i en uttalelse til VG.

– Dette skulle jeg som styreleder sjekket ut på et tidligere tidspunkt. Det er beklagelig at det ikke skjedde, fortsetter fotballpresidenten.

Generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt er i hardt vær om dagen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Etter press fra flere hold avslørte Norges Fotballforbund at de betalte Erik Loe 150.000 kroner etter at han ble omplassert av generalsekretær Pål Bjerketvedt.

For én måned siden blåste fotballtidsskriftet Josimar NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt som kilde i forbindelse med en klagesak til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Ifølge Josimar skal Bjerketvedt ha fortalt at Erik Loes håndtering av en sponsorsak var årsaken til at Loe ikke lenger er kommersiell direktør i fotballforbundet. Loe er i dag seniorrådgiver i NFFs kommersielle avdeling.

