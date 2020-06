Siste innlegg

DEL Viking prøvde seg med flere innlegg i det siste minuttet, men Vålerenga stanget ut alle sammen. Dermed tar Vålerenga seieren på hjemmebane, til tross for en svak andre omgang. Vålerenga tok ledelsen fortjent i første omgang, men mot slutten av omgangen kom Viking stadig bedre med. I andre omgang var laget fra Stavanger det klart førende, og de utlignet også etter 72 minutter. Men mot spillets gang scoret Vålerenga vinnermålet da de fikk en dødballmulighet med fem minutter igjen. Dermed har Vålerenga nå syv poeng etter fire kamper, mens Viking har fått en forferdelig start med ett poeng på fire kamper.

90 + 5′ DEL Austbø kommer frem....

90 + 5′ DEL Ny Viking-corner. Siste sjanse for Viking?

90 + 3′ DEL Viking får ikke noe ut av det.

90 + 3′ DEL Hjørnespark til Viking.

90 + 2′ DEL Ny god Vålerenga-sjanse. Stokke kommer alene med Austbø etter en Vålerenga-kontring, men han får ikke stokket skikkelig og keeperen får reddet. Returen havnet hos Horn Myhre, som setter den godt over.

90 + 1′ DEL Lagt til fem minutter.

90 + 1′ DEL Hjørnespark til Vålerenga. De bruker det til å drøye tid.

90′ DEL Vega spiller Finne fri i boksen. Finne skyter fint mot mål, men Austbø er raskt ute og redder.

88′ DEL Adekugbe legger seg ned med krampe.

88′ DEL Kan Viking nå slå tilbake? Eller skal Vålerenga ro det i land? Går mot noen spennende avslutningsminutter!

86 ′ Mål for Vålerenga! Vålerenga 2 - 1 Viking Mål: Deyver Vega Målgivende: Sam Adekugbe Mot spillets gang tar Vålerenga ledelsen! Borchgrevink løfter inn, og den treffer låret til Adekugbe. Ballen spretter bort til Vega, som løfter den fint over Austbø!

86′ DEL Andrésson tar et godt tak rundt Stokke og det dømmes frispark. God innleggsposisjon.

86′ DEL Furdal med et nytt godt touch inn til Berisha. Spissen prøver å legge den ut i feltet, men han setter den bare i Lærdre Bjørdal. Ballen går via Berisha og ut til et utspark.

85′ DEL Meget godt innhopp av Furdal. Ny god stikker nå, men Viking får ikke testet Klaesson.

84′ DEL Bell løfter mot Andrésson, men det er Vålerenga som får headet unna. Innkast til Viking.

81′ DEL Friske bein inn i det offensive for Viking.

80 ′ Spillerbytte - Viking Sebastian Sebulonsen Ylldren Ibrahimaj

80 ′ Spillerbytte - Viking Jefferson De Souza Even Østensen

79′ DEL For lavt slått av Bell. Furdal plukker opp returen og finner Torsteinbø. Backen blir imidlertid litt for utålmodig, og slår den blindt mot bakre stolpe. Den går forbi alle.

78′ DEL Fint spill av Viking. Ender med et nytt hjørnespark til bortelaget.

77 ′ Spillerbytte - Vålerenga Bård Finne Osame Sahraoui

77′ DEL Andrésson setter den nesten i eget mål! Sahraoui kommer seg forbi Torsteinbø og slår inn. Der er Andrésson først på ballen, men sleiver den 20 centimeter forbi egen stolpe.

76′ DEL Nesten for Viking igjen. Torsteinbø header inn et innlegg mot Østensen, og Viking-angriperen er svært nære ved å få pirket den forbi Klaesson.

75′ DEL Frisparket går forbi alle og ut til utspark.

73 ′ Spillerbytte - Vålerenga Benjamin Stokke Fredrik Oldrup Jensen

73′ DEL Viking har helt klart momentumet i kampen nå.

72 ′ Mål for Viking! Vålerenga 1 - 1 Viking Mål: Ylldren Ibrahimaj Målgivende: Veton Berisha LEKKERT! Viking kombinerer seg fint gjennom Vålerenga-forsvaret. Østensen flikker til Berisha, som enkelt sentrer den videre til Ibrahimaj som setter den inn i det tomme målet. Da er vi like langt.

71′ DEL Viking får et kast høyt i banen. Vålerenga sliter med å holde ballen i laget.

70 ′ Hjørnespark Vålerenga får klarert hjørnesparket.

70′ DEL Bell løfter fint mot Østensen. Han får nesten ballen over Klaesson, men keeperen får slått den ut til et hjørnespark.

69′ DEL Flott Viking-spill. Furdal drar seg inn i boksen, men finner ingen lagkamerater foran mål.

67 ′ Spillerbytte - Vålerenga Deyver Vega Aron Dønnum

67 ′ Spillerbytte - Vålerenga Johan Lædre Bjørdal Ivan Näsberg Inn med en tidligere VIking-spiller. Ser ut som om Näsberg har fått seg en smell.

66′ DEL Dønnum og Pereira i en liten krangel om et innkast.

64 ′ Spillerbytte - Viking Zymer Bytyqi Kristoffer Løkberg Offensivt bytte fra Viking.

64 ′ Spillerbytte - Viking Adrian Nilsen Pereira Rolf Daniel Vikstøl Backbytte.

62 ′ Vålerenga bommer på straffe! Vilhjalmsson bommer! Islendingen setter den lavt mot venstre, men Austbø er raskt nede. Får heller ikke satt returen i mål. Austbø reddet også straffe på Intilty i fjor, i samme mål, så tydelig at Viking-keeperen liker seg der.

61′ DEL Andrésson handser mener dommer. Hånda er som limt på ryggen, så den er svææææææært streng.

61 ′ Straffe til Vålerenga

60′ DEL Vikstøl legger inn, men Klaesson plukker den. God periode for Viking nå, som har vært det dominerende laget etter pause.

59 ′ Hjørnespark Joe Bell svinger den litt for langt inn. Ut til utspark.

59′ DEL Kjempemulighet! Østensen får headet fra syv meter, men den er ganske rett på Klaesson. Vålerenga-keeperen reageer raskt og får slått den over. Nytt hjørnespark.

58 ′ Spillerbytte - Viking Johnny Furdal Harald Nilsen Tangen

58′ DEL Bell klemmer til fra 20 meter. Klaesson får slått den ut til hjørnespark.

56 ′ Gult kort! Ivan Näsberg - Vålerenga Feller Berisha.

50′ DEL Horn Myhre er lappet sammen og sendes inn på banen igjen.

50 ′ Gult kort! Even Østensen - Viking Østensen får gult kort etter en luftduell mot Borchgrevink. Av det billige slaget. Vålerenga-backen rygget bakover og hadde ikke oversikt over hvor Østensen var. Viking-angriperen vant duellen klart, mens Borchgrevink fikk en luftetur. Merkelig avgjørelse.

48′ DEL Horn Myhre får litt behandling. Så ut som om han fikk seg en smell i hodet.

47′ DEL Lekven med et fint innlegg mot Horn Myhre. Torsteinbø redder situasjonen. Viking får også frispark.

46 ′ Spillerbytte - Vålerenga Felix Horn Myhre Herolind Shala Fagermo sier til Eurosport at det delvis var i frykt for at Shala skulle utvises. Det kunne fort ha skjedd i første omgang.

2. omgang

DEL Eskås blåser noe merkverdig for pause allerede etter den første duellen, selv om andreballen havnet hos Berisha. Pause er det uansett. Vålerenga har hatt de største sjansene, men Viking har også vært nære ved flere anledninger. Åpen kamp så langt, så får vi se hvordan 2. omgangen blir. Viking har så langt slitt i sesongen slitt veldig etter pause, og håper nok at de kan snu den trenden i dag.

Pause

45 + 3′ DEL Viking får et hjørnespark helt på tampen.

45 + 1′ DEL Lagt til to minutter.

44 ′ Hjørnespark Blir ikke noe av det neste hjørnesparket. Vålerenga overtar.

44′ DEL Klabb og babb på et hjørnespark. Andrésson får ballen inni femmeteren, men skuddet blir blokkert ut til et nytt hjørnespark.

41′ DEL Nilsen Tangen legger inn og Viking fyller bra opp i boksen. Klaesson kommer ut og plukker den enkelt. Bra keeperspill.

38 ′ Hjørnespark Det ble dermed et hjørnespark, men Vålerenga fikk klarert fint.

38′ DEL Austbø setter i gang hurtig og Ibrahimaj legger inn mot Berisha. Heldigvis for Vålerenga kommer en Vålerenga-fot på innlegget like før Berisha, slik at spissen akkurat ikke når frem. Nære! Hvis ikke hadde Berisha hatt et fritt skudd fra syv-åtte meter ...

37′ DEL Blir slått inn litt for hardt.

36′ DEL Nytt innlegg mot Østensen, men Borchgrevink får den unna og får også et frispark. Tydelig at Viking ser på duellen Østensen-Borchgrevink som noe som kan gi resultater.

36′ DEL Andrésson roter det nesten til igjen, men kommer seg akkurat unna. Heldig nå, islendingen.

34′ DEL Berisha prøver å finne Østensen på bakre stolpe, men den blir litt for lang. Østensen scoret to mål i tilsvarende kamp i fjor.

32′ DEL Dønnum har fått litt behandling. Virker til å være klar for spill igjen.

31′ DEL Andrésson kløner det til med et tilbakespill, og går i kroppen på Dønnum for å hindre at Vålerenga-vingen snapper opp ballen. Dønnum går i bakken, men Eskås vinker spillet videre.

29′ DEL Torsteinbø sender en lang diagonal ball opp mot Østensen. Han vinner duellen mot Borchgrevink, men Vålerenga-forsvaret får plukket opp ballen like foran Nilsen Tangen.

27′ DEL Fagermo er entusiastisk nede på sidelinja. Tror nok de fleste på Intilty hører beskjedene hans i dag!

25 ′ Gult kort! Herolind Shala - Vålerenga Unødvendig. Tar tak i trøya til Torsteinbø.

24 ′ Hjørnespark Bell svinger den inn og finner Andrésson. Headingen går imidlertid mer oppover enn bortover, og Klaesson har dermed god tid til å komme seg i posisjon. Plukker den enkelt.

23′ DEL Tollås Nation takler ballen ut til et hjørnespark.

21 ′ Hjørnespark Godt slått hjørnespark. Vålerenga pakker inn Austbø, men det er Vikstøl som er først på den og får headet unna. Shala plukker opp og slår inn mot Adekugbe, men kanadieren er i offside.

20′ DEL Vålerenga slår langt opp. Vevatne må rygge, og header ut til et hjørnespark.

18 ′ Mål for Vålerenga! Vålerenga 1 - 0 Viking Mål: Matthias Vilhjalmsson Målgivende: Herolind Shala Islendingen flikker inn frisparket! Fullstendig overlegen i duellen mot Ibrahimaj. Godt slått frispark av Shala, og Vålerenga har altså tatt ledelsen på Intility!

17 ′ Gult kort! Rolf Daniel Vikstøl - Viking Blir avslørt på farten der. Dønnum løper fra ham, og Vikstøl feller vingen til Vålerenga. Klart gult kort.

17′ DEL Torsteinbø slår inn, men denne gang treffer han ikke like bra. Klaesson plukker enkelt.

16′ DEL Andrésson er ute på banen igjen.

16′ DEL Austbø bruker lang tid på et utspark. Fagermo er ikke fornøyd, og vil ha et gult kort til Vikings målvakt.

16′ DEL Saharoui har startet kampen bra. Hadde et fantastisk overhopp som førte til at Dønnum kom alene gjennom, i tillegg til flere andre lekne detaljer.

14′ DEL Joe Bell går ned i midtstopperrollen for øyeblikket.

14′ DEL Andrésson må ut igjen. Kuttet har begynt å blø igjen.

14′ DEL Løkberg får stusset videre til Ibrahmiaj, som legger ut i feltet mot Nilsen Tangen. Vålerenga får blokkert. Hendelsesrikt så langt.

12′ DEL Et fantastisk slått innlegg av Torsteinbø, og plutselig er Berisha helt alene i feltet. Den ble akkurat litt for høy for spissen, og avslutningen ble dermed ufarlig.

10′ DEL Viking hadde også et par gode dødballer like før. Berisha var nær en scoring etter en flott innøvd variant.

9′ DEL Dønnum alene med keeper, men han får ikke overlistet Austbø. Stor, stor sjanse!

7′ DEL Andrésson har vært ute av banen i noen minutter grunnet et kutt, men er tilbake igjen nå.

7 ′ Hjørnespark Blir dømt frispark til Viking etter en duell inne i boksen.

6′ DEL Vålerenga trykker på. Adekugbe kommer fri på kanten og legger inn. Shala er først på den og header mot mål, men Austbø får avverget ut til hjørnespark.

5′ DEL Oldrup Jensen med en flott ball til Dønnum, som løper seg fri bak Vikstøl. Legger inn i boksen, men den plukker Austbø enkelt.

4′ DEL Dønnum sentrer ballen rett inn i dommer Eskås. Ikke helt fornøyd, med det, godeste Dønnum, og det blir stopp i spillet.

3′ DEL Det skal bli spennende å se formen til Andrésson, som ikke har spilt i Eliteserien siden den første kampen forrige sesong. Islendingen skadet da kneet stygt, og veien tilbake har vært lang. Med skaden til Runar Hove hjemme mot Mjøndalen i forrige kamp har nok hans retur blitt noe fremskyndet.

2′ DEL Viking som har hatt ballen mest her i starten.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Viking-spiss Tommy Høiland er vraket fra troppen. – Han (Bjarne Berntsen) mener at jeg ikke har prestert godt nok. Det er fair nok. Han er trener og burde vite hvem som bør med. Når jeg ikke er blant de 18 beste, er det hans vurdering. Jeg skal gjøre det jeg kan for å motbevise ham, sier Høiland til VG. Han ser kampen fra TV-stolen hjemme.

DEL Benken til Viking: Trym Ur, Zymer Bytyqi, Johnny Furdal, Sebastian Sebulonsen, Jefferson de Souza, Adrian Pereira og Henrik Heggheim.

DEL Benken til Vålerenga: Christian Kjetil Haug, Johan Lædre Bjørdal, Deyver Vega, Bård Finne, Benjamin Stokke, Felix Horn Myhre og Amin Nouri.

DEL Vikings lag: Iven Austbø - Fredrik Torsteinbø, Viljar Vevatne, Axel Andrésson, Rolf Daniel Vikstøl - Joe Bell, Kristoffer Løkberg, Harald Nilsen Tangen - Ylldren Ibrahimaj, Veton Berisha, Even Østensen.