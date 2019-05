Graham Hansen signerte for Barcelona

Det er TV 2 som melder at overgangen, som lenge har vært på trappene, omsider er fullført.

– Det er veldig stort. Det har vært en fantastisk dag til nå. Å få være en del av og kunne si at man har spilt for Barcelona er noe jeg er stolt av, sier Graham Hansen til kanalen.

Toårskontrakten med Barcelona ble signert i klubbens styrerom.

– Jeg fikk være en del av det helligste – inne på styrerommet og signerte på samme måte som om det var en herrespiller. De har virkelig vist at de satser stort, og de ønsker å vise at det ikke spiller noen rolle om du er kvinne eller mann. De ønsker å promotere spillerne. Det har vært en spesiell dag. Det har vært stas, sier Graham Hansen.

Fakta: Caroline Graham Hansen Født: 18. februar 1995 (24 år) Klubb: Barcelona Tidligere klubber: Stabæk, Tyresö, Stabæk, Wolfsburg. Landskamper: 71 (25 mål). Aktuell: Signerte mandag en toårskontrakt med Barcelona.

Hilsen

I et intervju på Barcelonas hjemmeside er 24-åringen klar på at hun sikter høyt også etter klubbskiftet.

– Dette er en fantastisk klubb, som har gjort en formidabel jobb de siste årene. Jeg ønsket å komme hit og bli en del av dette, så det var et enkelt valg, sier Graham Hansen.

– Jeg ønsker å bidra til at Barcelona etablerer seg i eliten av europeiske klubber. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å lykkes og for å bidra til titler, tilføyer hun.

Landslagsprofilens agent Jan Oestreich har forhandlet med flere klubber som ønsker henne den siste tiden, men det har vært opp til 24-åringen å avgjøre hvor hun vil spille.

Franske Paris Saint-Germain skal ha vært blant beilerne.

Tapte finalen

Barcelona spilte lørdag mesterligafinale i Budapest og tapte den 1-4 for Lyon etter hattrick av Ada Hegerberg. Nå har den spanske klubben sikret en viktig forsterkning i jakten på å gjøre det enda bedre neste sesong.

Caroline Graham Hansen har spilt for Wolfsburg de fem siste sesongene og vunnet en rekke titler med klubben. Denne sesongen ble det seier i serie og cup, men i mesterligaen ble det kvartfinaletap mot Lyon.

Nå skal hun slutte seg til den norske VM-troppen som lader opp til sluttspillet i Frankrike.