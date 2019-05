Ødegaard hylles i Spania: «Zidane, har du sett Ødegaard?»

«Zidane, har du sett Ødegaard?», skrev den spanske storavisen Marca, etter nok en praktkamp fra nordmannen tirsdag kveld.

Mot Groningen noterte Vitesse-spilleren seg for én scoring og to målgivende i løpet av en halvtime.

– Ødegaard gjør ting som går over «det er bare Eredivise»-argumentet. Jeg legger hodet på blokka og melder at han er «ekte vare», skriver den spanske journalisten Xav Salazar, som følger Real Madrid tett og har over 26.000 følgere på Twitter.

Totalt har Ødegaard ni mål og tolv målgivende i den nederlandske toppdivisjonen denne sesongen. Til sammenligning endte han med fattige ett mål og to målgivende for Heerenveen i fjor.

Spørsmålet alle stiller seg nå er: Hvor spiller Ødegaard neste sesong?

Mener Spania bør være førstevalget

– Det han har prestert denne sesongen, og spesielt på våren med en foreløpig topp med kampen i går, viser at han er nærmere enn noen gang til å forsvare en plass i Real Madrid, sier Petter Veland.

Han følger spansk fotball med argusøyne. Viasat-eksperten tror likevel det er mest realistisk at nordmannen enten selges eller leies ut neste sesong.

Veland mener det neste naturlige steget til Ødegaard er en av de fem største europeiske ligaene.

– Jeg heller mot at Ødegaard bør spille i Spania, Italia, Tyskland, Frankrike eller England. Ser Real Madrid for seg å bruke Ødegaard i for eksempel 2020, mener jeg det kan være lurt å bli kjent med La Liga. Da får han kjenne på dynamikken, stadionene, språket og kulturen i stor grad, sier Veland.

Et utlån til en annen spansk klubb er ikke alle enige i er det beste.

– Real Madrid har bommet med utlån før og det er et marerittscenario om han går til en La Liga-klubb som sliter, bytter trener og han får null spilletid. Jeg tenker kanskje at Ajax er det sikreste, sier lederen i Real Madrids norske supporterklubb, Ruben Skjerping.

Ajax er blitt hyppig nevnt som en mulig destinasjon for Ødegaard. Veland mener motstanden er såpass likt det Ødegaard har møtt i Heerenveen og Vitesse, at det ikke vil utvikle han i like stor grad som i en annen liga.

PAUL MEIMA / BILDBYRÅN

– Har det viktigste på plass

Eksperten slår fast at Ødegaard selv må tenke hvor realistisk det er med spilletid i Real Madrid.

– Det viktigste har han på plass. Han har en kontrakt som binder han til Real Madrid. Men et sentralt spørsmål i det her er hvor mange kamper som er nok til at Ødegaard selv ønsker å være der. Man er forbi det stadiet der det er stas å få en treningskamp på sommeren, sier Veland.

Denne sesongen har Real Madrid levert en historisk svak sesong. Hovedstadslaget endte på tredjeplass hele 19 poeng bak Barcelona.

Madrid-klubben har ikke vært flere poeng bak rivalen på 28 år, ifølge Opta. Skjerping mener det ikke taler for Ødegaard sjanser i klubben.

– Selv en spiller som Isco går en usikker fremtid i møte, så vil de nok etter en krisesesong jakte store navn. Ødegaard må levere på et ekstremt høyt nivå i sommer om han skal få sjansen, sier han.