Italiensk klubb byr på TIL-talent: – Vi selger ikke

Mange europeiske klubber har over tid fulgt TILs stortalent Bryan Fiabema (16). I helgen var han på oppdrag med G16-landslaget i Romania. Der ble det tap 1–2 mot Kroatia, 0–0 mot Polen og 2–0-seier over Romania. I den sistnevnte kampen scoret Fiabema Norges første mål.

Samtidig skal den italienske klubben SPAL 2013 ha lagt inn et bud på den hurtige angrepsspilleren.

Etter det iTromsø kjenner til er budet på cirka én million kroner.

I motsetning til Isak Hansen-Aarøen, har Fiabema proffkontrakt med TIL. Det betyr at der TIL nærmest er maktesløse når Manchester United henter Hansen-Aarøen, så kan TIL si nei til budet fra SPAL.

For noen nordmenn høres kanskje ikke SPAL ut som det mest spennende som kommer fra Italia, men laget ligger i toppdivisjonen Serie A og ligger på 11.-plass på tabellen.

SPAL er en forkortelse for Società Polisportiva Ars et Labor. 2013 angir at laget startet på nytt igjen etter en konkurs i 2012.

TILs sportssjef Svein-Morten Johansen bekrefter at TIL har fått et bud på Fiabema.

– Vi har fått et bud fra en klubb ja. Jeg kan ikke kommentere hvem. Det er tydelig at vi har attraktive spillere i vårt akademi når utenlandske klubber er på banen på flere av dem. Bryan skal være hos oss den neste tiden. Vi kommer ikke til å selge ham nå, skriver Johansen i en SMS til iTromsø.

– Dere går ikke i forhandlinger? Takker kun høflig nei på budet?

– Stemmer, svarer Johansen.

Bryan Fiabema selv kjenner til at en klubb har lagt et bud på bordet, og synes selvsagt det er spennende.

– Jeg hørte det var sendt inn et bud, men så har jeg ikke hørt noe mer, sier han.

I fjor var Fiabema nominert som årets fotballtalent i Norge. 16-åringen har trent flere ganger med A-laget til Tromsø IL. Fiabema fikk spille noen få minutter som innbytter for A-laget i generalprøven mot Bodø/Glimt før sesongstart.

– Hvis det ikke skulle bli noe av en overgang, så håper jeg på de beste mulighetene her oppe og at det løser seg på en best mulig måte uansett hvordan det blir. Jeg er åpen for alt, sier Bryan Fiabema.