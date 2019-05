«Den gale» gjør et nytt forsøk etter at Premier League-drømmen brast

Dermed får argentineren, som opp gjennom årene har fått kallenavnet «El Loco» (Den gale), en ny mulighet til å føre Leeds opp i den øverste divisjonen i England.

I sin første sesong ledet 63-åringen klubben til tredjeplass i mesterskapsserien, men muligheten til spill i Premier League neste sesong forsvant etter tapet mot Derby i opprykkskvalifiseringen.

Det var styreformann Andrea Radrizzani som benyttet seg av opsjonen om forlengelse av Bielsas kontrakt, opplyser Leeds på sine nettsider.

– Vi var nære, men neste sesong skal vi jobbe hardere for å oppnå våre mål, sier Radrizzani i sin sesongoppsummering til fansen.

Bielsa sa etter tapet mot Derby at han ville vurdere tilbudet om forlengelse, men at han ikke ville garantere noe om sin egen fremtid. Men etter hektisk møtevirksomhet på Elland Road har klubb og manager blitt enige om at Bielsa fortsetter i klubben.

