Skismørere i harnisk: – Behandles som dritt

Skismørere fra flere forbund har reagert kraftig på grunn av det de mener er uakseptable arbeidsforhold i Åre.

SVARER PÅ KRITKKEN: Pierre Mignerey er renndirektør i Det internasjonale skiforbundet (FIS). Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Det var avisen Aftonbladet som omtalte saken først.

– Dette miljøet er ikke bra for helsen vår, sier Martin Blaschke til avisen.

Han jobber for det tsjekkiske laget som deltar i den pågående langrennstouren i Sverige. Den fortsetter til Norge om få dager.

– Man behandler dem som skal jobbe her som dritt. Det er farlig for smørerne bare å være her inne. Vi har sett undersøkelsene om fluorverdiene som en funnet hos skismørere. Dette er noe de har begynt å tenke på, sier italieneren Fabio Ghisafi til Aftonbladet.

Josten Vinjerui, landslagstrener hos det britiske landslaget, publiserte mandag denne filmen på Twitter.

I lokalet skal 17 mann jobbe, og det er elendig ventilasjon, lavt under taket og ingen vinduer i garasjen som er satt av for mange smørere.

De store langrennsnasjonene, blant annet Norge og Sverige, har egne smørebusser inne på området i Åre.

Jobber med løsning

Arrangørerne av Ski Tour jobber nå med å finne en løsning for nasjonene som nå har gått til smørerstreik.

– Vi er klar over dette. Vi gjør alt vi kan for å forbedre forholdene, sier sjef for Ski Tour 2020 Guri Hetland til VG.

Hun forklarer at det er lokale arrangører på hvert sted Ski Touren tar seg til. Den startet i Östersund og skal etter Åre videre til Meråker og Trondheim.

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, sier til Aftonbladet at han forstår reaksjonene fra smørerne.

– Det første vi gjør er å installere et ventilasjonssystem. Så har vi et par brakker som de kan bruke. Italias lag er allerede der, sier han.

– Det er derimot ikke nok brakker til alle lagene, og derfor vil noen bli nødt til å ta til takke med garasjen, bekrefter han.